地球温暖化を防ぐために避けるべき食べ物とは？

・関連記事

地球環境は「もう戻れないところ」にまで来てしまった可能性がある - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響で中国の二酸化炭素排出量が減り「環境には好影響」という指摘 - GIGAZINE



地球温暖化に個人単位で抵抗する20の方法 - GIGAZINE



牛に海藻を食べさせることで「げっぷ」を減らし地球温暖化を防ぐ方法が模索されている - GIGAZINE



地球温暖化・環境汚染を防ぐために有効な「あまり広く主張されていない10の方法」とは? - GIGAZINE



肉を食べないことで地球環境を救えるのか、実際に計算するとこうなる - GIGAZINE



地球温暖化を止めるには私たちが「肉や乳製品を食べなくなる」ことが不可欠 - GIGAZINE

2020年05月24日 15時00分00秒 in 動画, 食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.