2026年06月08日 13時30分 メモ

新たな大規模データセンターの建設を1年間停止する法案をニューヨーク州議会が可決、知事が署名すれば州全体では初の措置に



2026年6月5日、ニューヨーク州議会が新しく大規模なデータセンターの建設を1年間停止する法案を可決しました。ニューヨーク州知事のキャシー・ホークル氏が署名すれば、州レベルでは初めてのデータセンター建設保留措置が成立することとなります。



NY State Senate Bill 2025-S10642

https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/S10642





New York lawmakers pass one-year ban on new data centers | The Verge

https://www.theverge.com/policy/944041/new-york-data-center-moratorium



One-year data center moratorium approved in N.Y.

https://spectrumlocalnews.com/nys/central-ny/politics/2026/06/05/data-center-moratorium-approved-



データセンター建設停止法案(2025-S10642)は、「大規模データセンターが環境とエネルギー価格に与える影響」を政策立案者が理解するための時間を確保するための法案です。この法案では、州の環境機関に対し、データセンターが使用する電力・水・土地・発生する汚染を評価する影響報告書を作成するよう指示しています。



また、データセンター建設停止法案ではピーク需要が少なくとも20メガワットと定義される大規模データセンターの建設を計画している企業に対し、プロジェクトの承認を得る少なくとも3カ月前に公聴会を開催し、その費用を負担することを義務付けています。



Bloomberg Governmentの報道によると、ホークル州知事は法案に署名するかどうかをまだ表明しておらず、署名するか拒否するかを2026年12月までに決定する必要があるとのこと。





調査によると、ほとんどのアメリカ人は地域へのデータセンター建設に反対しており、各地で行われた公聴会では、政治的立場に問わずこの問題が大きな議論を巻き起こしていることが明らかになっています。



2026年初頭、メイン州議会は2027年後半まで新しいデータセンターの建設を禁止する法案を可決。しかし、2026年4月の報道によると、ジャネット・ミルズ州知事はプロジェクトに対する例外規定が含まれていなかったとして、法案成立を拒否しています。



Maine Governor Vetoes Bill That Would Have Paused New Data Centers - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/04/24/us/maine-moratorium-data-center-vetoed.html





ワシントン州シアトルの市議会でもデータセンター建設を1年間停止する措置が可決されました。この決議案は2026年6月9日に市議会本会議で採決を経る必要があるものの、一般市民からは圧倒的な支持を集めていることが報じられています。



Seattle to pass one-year AI data center moratorium next week — will use window to study community impact of AI buildouts | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/seattle-to-pass-one-year-ai-data-center-moratorium-next-week-will-use-window-to-study-community-impact-of-ai-buildouts





他にも、2026年6月4日にはカリフォルニア州モンテレーパークで、データセンターの全面禁止が承認されました。このデータセンター建設禁止措置には有権者の86％が賛成票を投じています。



Los Angeles-area city approves voter-backed data center construction ban

https://thehill.com/policy/technology/5909486-los-angeles-voters-data-center-ban/





2026年6月5日には、イリノイ州のJ・B・プリツカー州知事が州内でのデータセンター建設申請に対する税制優遇措置を一時停止する計画を発表しました。税制優遇プログラムへの申請措置は2026年7月1日から一時停止することとなる予定です。



Illinois Gov. JB Pritzker to suspend tax breaks offered to data centers

https://www.nbcnews.com/politics/2028-election/illinois-gov-jb-pritzker-suspend-tax-breaks-offered-data-centers-rcna348537

