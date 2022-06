Amazonは商品を宣伝してくれるInstagramやTikTokのインフルエンサーを豪華リゾートに招待している

・関連記事

SNS上のステマを禁止する判決が下る、ただし「インフルエンサーに抜け道が与えられた」という指摘も - GIGAZINE



Amazonが同社の検出ツールを回避してInstagramやTikTokで偽造品を販売したインフルエンサー2人や業者を訴える - GIGAZINE



インフルエンサーを「コラボしませんか?」と狙い撃つ悪徳ファッションブランドのボットのやり口とは? - GIGAZINE



フォロワーが3万人いれば「SNS上の有名人」とイギリス当局が判定 - GIGAZINE



100万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーが銃を突きつけてドメインを強奪、懲役14年の有罪判決を受ける - GIGAZINE



Instagramインフルエンサーは急激に力を失いつつある - GIGAZINE



トップの相場は1時間500万円超え、「配信者に新作ゲームをプレイ配信してもらう」ビジネスモデルが加速 - GIGAZINE



2022年06月13日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.