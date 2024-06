インフルエンサーによるカルテルはSNSをどのように利用しているのか

広告市場でインフルエンサーに割かれる予算が増加していますが、インフルエンサーには相互に結託してエンゲージメント数を伸ばし広告収入を増加させている疑いがあるとして、研究チームが実態を調査しています。 How influencer cartels manipulate social media: Fraudulent behaviour hidden in plain sight | CEPR https://cepr.org/voxeu/columns/how-influencer-cartels-manipulate-social-media-fraudulent-behaviour-hidden-plain

・関連記事

Z世代はインフルエンサーが実際の人間であるかどうかをほとんど気にしていないことが最新の調査で明らかに - GIGAZINE



X(旧Twitter)からのトラフィックは「大半がボットによる偽の数字」であるとの調査データ、Instagramの1%未満に対してXは30%超から期間によっては70%超まで跳ね上がる - GIGAZINE



インターネットがAIとボットに支配されているという「インターネット死亡説」は本当なのか? - GIGAZINE



Google検索の品質悪化はリーダーが変わったことの影響だという指摘 - GIGAZINE



Redditがまるで一般ユーザーからの投稿に見える「フリーフォーム広告」を導入 - GIGAZINE



2024年06月05日 19時02分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.