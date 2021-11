2021年11月01日 13時00分 ネットサービス

大手SNSの収益「1兆円以上」がiPhoneのプライバシー強化機能で消し飛んだという調査結果



アメリカの経済紙であるThe Financial Timesが新たに「AppleがiPhoneにプライバシー強化機能を導入したことによって、Snapchat・Facebook・Twitter・YouTubeは2021年下半期だけで推定98.5億ドル(約1兆1200億円)の収益が消し飛んだ」と報じました。



2020年、AppleはiOSのポリシーを大幅に変更してユーザーが事前にオプトインで許可しない限りはアプリ側がユーザーの情報を収集して行動を追跡できないようにする新設定「App Tracking Transparency(ATT)」を導入すると発表しました。従来のインターネット広告市場では、ユーザーの個人情報に基づき広告が表示されるターゲティング広告が主流でしたが、このポリシー変更によってターゲティング広告が困難になったため、アプリ側の広告収入は大きく減少する見込みだと報じられました。



収入のほとんどを広告収入に頼っているFacebookは大手新聞各社にAppleを非難する全面広告を掲載しましたが、Appleは2021年4月にリリースされたiOS 14.5でATTを実装。iOS 14.5のリリース後に行われた調査では、ほとんどのiPhoneユーザーがATTによってアプリからのユーザー追跡を拒否していることが判明しました。



iPhoneユーザーのほとんどがiOS 14.5で有効になったATTからアプリによるユーザー追跡を拒否していることが明らかに - GIGAZINE





ATT導入から3カ月経過した2021年7月には「開発者や広告主の収益が15~20%減った」という報道も出ていましたが、新たにThe Financial Timesは「広告テクノロジー企業のLotameの分析結果によると、Snapchat・Facebook・Twitter・YouTubeのSNS大手4社が2021年第3四半期と第4四半期に失った収益は売上高の12%にあたる推定98.5億ドル(約1兆1200億円)」と報じました。



この4社の内訳をみると、Snapchatは売上高の13.2%、Facebookは売上高の13.2%、YouTubeは売上高の7.7%、Twitterは売上高の7.4%を失ったとみられています。Facebookは比較的高い売上高の減少率を記録しただけでなく、会社の規模としても大きいため、実際に失った額は約80億ドル(約9100億円)を超えるとのこと。





Lotameのマーク・ウースリーCOOは男性用下着メーカーが広告を出すという事例を挙げて、「これまでは男性のユーザーにのみ広告を出せばよかったのですが、ATT導入によってユーザーの性別がわからなくなったため、突如としてコストが2倍になりましたと述べて、iOSで広告を出しても利益が上がらなくなったことを指摘。オンラインショッピングのスタートアップに資金提供を行うWayflyerのエイダン・コーベットCEOは「TikTokは1000インプレッションあたりのコストが圧倒的に安い、人気が非常に高まっています」と述べ、広告掲載費が割高なFacebookからTikTokに顧客が流出していると語りました。