「広告のFacebookの離れ」が加速、「広告戦争の敗者」と大手紙

・関連記事

収益構造でFacebookは98%・Googleは81%を広告に依存しており脆弱性と化している - GIGAZINE



ついにFacebookのユーザー数が初の減少へ、株価は20%暴落 - GIGAZINE



FacebookのMetaは企業価値を「Move Fast(急いで動く)」「Live in the Future(未来に生きる)」「Meta,Metamates,Me(Meta、メタ友、そして自分)」などと定義しているとマーク・ザッカーバーグが説明 - GIGAZINE



2022年02月21日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.