Appleのプライバシー強化で開発者や広告主の収益が15~20%減ったことが判明



賛否両論を呼ぶAppleのプライバシー強化機能「App Tracking Transparency(ATT)」の影響で、iOS向けに広告を表示する広告主やアプリ開発者の収益が、15~20%減少したことが報じられています。ATTはまだ完全に有効になったわけではないため、今後はこれ以上の影響が現れると考えられています。



AppleはiOS 14.5からATTというプライバシー強化を導入しています。iOS端末ではIDFAという広告識別子を利用していますが、ATTの実装以降は、広告主が広告表示にIDFAを利用するためにユーザーの事前同意が必要となりました。IDFAが利用できないということは、製品への興味・関心が高いユーザーにターゲットを絞って広告を表示できなくなるということのため、「広告のパフォーマンスが悪くなるのでは」と多くのブランドやアプリ開発者、広告会社などに懸念されていました。



そして、2021年7月13日に公開されたVentureBeatの記事の中で、広告代理店・Consumer AcquisitionのBrian Bowman氏は、ATTの実際の影響について語りました。





ATTは記事作成時点で「完全に有効」になっているわけではなく、移行の最中です。Bowman氏によると、この移行時期においても広告主やアプリ開発者は収益が15~20%が減少したことを報告しているとのこと。収益の減少については、「全く見られない」とする広告主が存在する一方で、30~40%もの減少を伝える広告主も存在するとBowman氏は述べました。また、原因不明のオーガニックのトラフィックが増加している広告主も存在し、「ユーザーに合わせて広告を表示する」ということができていないことが示唆されています。



一方で、iOSユーザーの中にはまだアップデートを行っておらずATTが有効出ない人もいるため、「広告主がこの機能の完全な影響を感じ始めるのは、iOS14.6へのアップデート率が80%に達して30日後だろう」とBowman氏は述べています。



iOS端末では、アプリ開発者が利用する端末識別用番号「IDFV」を使って広告の追跡を行うことが可能ですが、Bowman氏はAppleのこのような取り組みについて「大企業はIDFVを使った『庭』の構築に進むことができますが、中小規模の開発者にはアプリ内購入に移行する余裕がありません。そのためには多くのお金が必要になります」と批判しました。





なお、IDFAによる追跡を許可しているユーザーは、7月時点で20%ほどであり、多くのユーザーが追跡を拒否しているとのことです。