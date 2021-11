1枚2000円のApple純正ディスプレイ清掃用「ポリッシングクロス」が絶大な人気により2022年まで入荷待ち状態に

・関連記事

超高性能な次世代Apple Silicon「M1 Pro&M1 Max」や新型MacBook Proなどが発表されたAppleイベントまとめ - GIGAZINE



Appleのスマートスピーカー「HomePod mini」に新色が登場 - GIGAZINE



Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」の新モデルが登場、空間オーディオ対応&新デザインで生まれ変わる - GIGAZINE



Macをプロ向けの高性能端末に進化させる次世代Apple Silicon「M1 Pro&M1 Max」発表 - GIGAZINE



AppleがM1 Pro/Max搭載の「MacBook Pro」を発表、充電アダプタを磁石でくっつけるMagSafeが復活もTouch Barは廃止 - GIGAZINE



超高性能「MacBook Pro」や新型「AirPods」などApple新製品の高解像度画像まとめ - GIGAZINE



2021年11月01日 14時02分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.