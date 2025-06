金曜は全品10ドル・土曜は8ドル・日曜は6ドル・月曜は4ドル・火曜は2ドル・水曜は1ドルで売る謎の店「AMAZING BINZ」とは？

アメリカ・ペンシルベニア州の フィラデルフィア にある「AMAZING BINZ」という店は、店内すべての商品を「金曜日は10ドル(約1440円)・土曜日は8ドル(約1150円)・日曜日は6ドル(約860円)・月曜日は4ドル(約570円)・火曜日は2ドル(約290円)・水曜日は1ドル(約140円)」で販売するという不思議な店です。そんなAMAZING BINZの仕組みや店内に並ぶ商品について、1週間かけてAMAZING BINZに通い詰めたフリージャーナリストのジェン・キニー氏が報告しています。 Seven Days At The Bin Store | Defector https://defector.com/seven-days-at-the-bin-store

2025年06月06日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

