2021年01月25日

Facebookがイギリスの社会主義労働党のアカウントを一時停止



Facebookがイギリスの社会主義政党「社会主義労働党(SWP)」のアカウントを2021年1月22日より一時停止していたことがわかりました。SWPはアカウント停止について、Facebookから説明は一切なかったと述べています。



Press release: Facebook shuts down major left wing group in Britain | SWP

https://swp.org.uk/press-release-facebook-shuts-down-major-left-wing-group-in-britain/



SWPに関連するFacebookアカウントが停止されるのは今回が初めてではありません。2020年12月には、45人のSWP活動家のFacebookアカウントが停止されました。当初、Facebookはアカウントの停止理由を明らかにしませんでしたが、後に「アカウントの停止はシステムのエラーによるものです」と述べ、停止したアカウントの大部分を復活させたとのこと。SWPは、Facebookが導入しているヘイトスピーチ検出AIがSWP活動家の投稿をヘイトスピーチと認識した可能性があると述べています。



Why is Facebook silencing political activists? Press release

https://swp.org.uk/facebook-silencing/





ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには、「SWPはテロ行為や犯罪行為に関与するような暴力的な組織ではありません。SWPは政治的に活発な議論を行っているグループです。今回のFacebookによるアカウント停止は間違っていると思います」という意見が投稿され、今回のFacebookによるSWPのアカウント停止について議論が行われています。



なお、SWPのFacebookアカウントの一時停止措置は、記事作成時点で解除されています。



Socialist Workers Party - ホーム | Facebook

https://www.facebook.com/SocialistWorkersParty