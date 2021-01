ゴジラVSキングコングの日米二大怪獣による大決戦が繰り広げられる「ゴジラVSコング」予告編が公開

・関連記事

ついに映画「GODZILLA(ゴジラ)」予告編が登場、公開は2014年5月を予定 - GIGAZINE



映画「GODZILLA ゴジラ」のサウンドメイキングを語るドキュメンタリームービー - GIGAZINE



ついにキングコングが現代の世界によみがえる、「コング:スカル・アイランド」予告編第1弾 - GIGAZINE



史上最大級のキングコングと巨大生物が人間に襲い来るキングコング最新作「Kong: Skull Island」の最新予告編が登場 - GIGAZINE



ハリウッド版「GODZILLA ゴジラ2」の監督がマイケル・ドハティ氏に決定 - GIGAZINE



ゴジラ・モスラ・キングギドラたちが街を破壊しまくるハリウッド版ゴジラ「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」最新予告編公開 - GIGAZINE



ゴジラ・モスラ・キングギドラなど17体の巨大生物たちが乱闘する「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」最終予告編公開 - GIGAZINE



2021年01月25日 10時39分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.