Twitterがヘイトスピーチのルールを更新、人種や国に基づいて他者を非人間化する発言を禁止

Twitterが2020年12月2日に投稿したブログ記事で、プラットフォーム上でのヘイトスピーチに関するルールを更新し、「人種・民族・出身国に基づいて他者を非人間化する発言」を禁止すると発表しました。 Updating our rules against hateful conduct https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html

2020年12月03日 11時15分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

