1年にわたり自分の行動を15分間隔で記録した結果見えてきたものとは？

年の初め、自分の人生をより良いものにしようと新年の抱負を考える人も多いはず。2020年の年初、大学生のアラ・サワパックさんは「自分が普段何をしているのか」を事細かに記録することで、無駄になっている時間を何か別のことに使えるのではないかと期待し、1年間の自身の行動を15分間隔で記録することにしました。 My year in data https://samplesize.one/blog/posts/my_year_in_data/ サワパックさんは自分のデータを記録する手段として、スマートフォンとパソコンの両方からアクセスできるGoogleスプレッドシートを選びました。そして普段の行動を以下の12種類のカテゴリに分類します。 01:睡眠 02:集中して行う仕事(生産性があるもの) 03:集中しなくてもよい仕事(あまり頭を使わないもの) 04:ソーシャル(他人と過ごす時間) 05:文化(読書や映画鑑賞など) 06:生きるために必要な人間としての時間(食事、風呂など) 07:その他 08:旅行 09:運動(ランニングなど) 10:軽い運動(ウォーキングなど) 11:先延ばし(やるべきことを先延ばしにして別のことをしてしまう時間(主にSNSなど) 12:別のカテゴリの待機時間 さらにサワパックさんはいくつかのカテゴリをさらに分類し、サブカテゴリを作ります。 ◆仕事 ・大学および博士課程 ・自己改善(求人への応募や能力の研さんなど) ・管理(メールの返信やスプレッドシートに記入する時間など) ・組織(会議や課外活動など) ・ドイツ語学習 ◆文化 ・本 ・映画 ・ドキュメンタリー ・テレビ番組 ・その他 ◆その他 ・ブログ ・ポッドキャスト ・ニュース ・ゲーム ・YouTube ・ぼーっとする時間 ・その他 これらすべてを、睡眠は「S」旅行は「T」というように記号化し、色分けしてスプレッドシートに記録します。サワパックさんによると「色分けすることで美しくなり、満足した」といいます。自身は1カ月で飽きてしまうと考えていたものの、データが増えるにつれてモチベーションが高まり、だんだんデータの欠落を恐れるようにさえなっていったとのこと。数日分のテンプレートは このページ から確認できます。

2021年01月09日 18時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.