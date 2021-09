余暇が多すぎても人は不幸のような状態に陥る、余暇が多い時に幸福度を上げるポイントは？

・関連記事

幸せでなくても有意義でなくても良い人生を送ることは可能、カギとなる「心理的な豊かさ」とは? - GIGAZINE



「お金の要らない社会」では幸福度が高くなるとの研究結果 - GIGAZINE



幸福を得るには幸福を目的とするより「旅のマインドセット」が必要 - GIGAZINE



オックスフォード大学の哲学者たちが考える「人生を幸せに送る方法」とは? - GIGAZINE



1日たったの10分間行うだけで幸福度を高められる方法 - GIGAZINE

2021年09月10日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.