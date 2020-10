A14 BionicチップやTouch IDなど最新技術を詰め込みながら意外とお手頃な第4世代「iPad Air」を他モデルと比較

・関連記事

第4世代「iPad Air」フォトレビュー、iPad Proと同じ新デザイン&最新A14 Bionicチップ&Touch ID採用のいいとこ取りタブレット - GIGAZINE



新型iPad Airが登場、iPad Proと同じ新デザイン採用&カラフルなバリエーション - GIGAZINE



Appleがデュアルカメラ搭載でAR機能も強化した新型iPad Proを発表、トラックパッド付き新型Magic Keyboardも - GIGAZINE



3万円台で購入可能なエントリーモデルの第8世代iPad速攻フォトレビュー - GIGAZINE



2020年11月01日 00時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.