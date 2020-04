マスク着用時にFaceIDをスキップできる機能やCOVID-19接触追跡APIがiOS13.5ベータ版に搭載

by Tinh tế Photo



Appleが日本時間の2020年4月30日に公開したiOS 13.5のベータ版で、「マスクをつけた状態でFace IDをスキップできる機能」や、Googleと共同開発した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の連絡先や位置情報を追跡するAPIが搭載されていると報じられています。



iOS 13.5 beta makes it easier to skip Face ID if you're wearing a mask - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/04/29/ios-13-5-beta-face-id-mask/



Apple releases iOS 13.5 beta with first version of its COVID-19 exposure notification API - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/04/29/ios-13-5-beta-covid-19-contact-tracing/



iPhone XSやiPhone 11など、一部のiPhoneでは前面上部についているTrueDepthカメラによって顔の形状を正確に読み取り、顔認証でロックを解除したりパスワードを入力したりするFace IDが可能になります。





しかし、マスクを着用していると顔を正確に読み取ることができないため、Face IDは使用不可。マスクを着けたままiPhoneのロックを解除する時は「最初にFace IDの認証がエラーとなってから、従来のパスコード入力画面に移行する」という流れになり、ユーザーにとってはやや面倒でした。



iOS 13.5のベータ版ではこの問題の解決策として、ユーザーがマスクを着用している状態を認識すると、Face IDを自動的にスキップしてパスコード入力画面に移行するとのこと。





実際にマスクを着用したままiPhoneのロックを解除しようとするところが以下のムービー。Face IDの認証をスキップし、画面をスワイプするとすぐにパスコード入力画面に移行しています。



As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p