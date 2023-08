2023年08月17日 11時48分 モバイル

AppleがiPhoneの通話終了ボタンの配置変更を検討中



記事作成時点では、iPhoneの電話アプリの通話終了ボタンは画面下部の中央に配置されています。しかし、Appleは通話終了ボタンの配置変更を試みているようで、2023年8月に入ってからiOS 17のベータ版で通話終了ボタンの位置が2度も変更されていることが明らかになりました。



iOS 16の電話アプリにおける通話画面はこんな感じ。通話終了ボタンは画面下部の中央に配置されています。





ところが、Appleが2023年8月にリリースしたiOS 17のベータ版では通話終了ボタンが画面の右下に移動してしまいました。海外メディアのCNBCが撮影した以下のスクリーンショットを確認すると、通話終了ボタンが右下に移動している他、消音ボタンやキーパッドボタンが画面下部に移動していることが分かります。





その後、2023年8月15日にリリースされたiOS 17のベータ版では通話終了ボタンが画面下部の中央に戻ってきました。ただし、他のボタンが依然として画面下部に配置されており、iOS 16とは通話画面のボタン配置が大きく異なっています。





ただし、iOS 17はベータテストが行われている段階なので、正式リリースまでにボタン配置が再度変更される可能性は大いにあり得ます。



なお、iOS 17のベータ版のインストール手順は以下の記事で詳しく解説しています。



