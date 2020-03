Googleハングアウトから「位置情報の共有」機能が消滅

Android版「Googleハングアウト」がバージョン32に更新されたことに伴って、「位置情報の共有」機能が削除されました。 Google removes location sharing from Hangouts for Android - 9to5Google https://ww.9to5google.com/2020/03/16/google-hangouts-location-sharing/

・関連記事

Googleの収入源となるサービスが抱える問題点とは? - GIGAZINE



GoogleやMicrosoftが新型コロナウイルスの感染拡大を受け企業向けにリモートワーク用の会議ツールを無償提供 - GIGAZINE



15周年を迎えたGoogleマップに新機能&新アイコンが登場 - GIGAZINE



Google製スマホ「Pixel」シリーズの新機能追加アップデート「feature drops」第2弾が配信開始 - GIGAZINE



無料でフォントをダウンロードできるGoogle Fontsで人気のフォントTOP10 - GIGAZINE



2020年03月18日 13時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.