iOS 17のベータ版からiPhone 15 Proで追加されるアクションボタンの詳細が明らかに

Appleが2023年9月にリリースすると目されているiPhone 15シリーズのProモデルでは、本体側面にあるサウンドオン/オフボタンがアクションボタンに置き換えられるとウワサされています。新たに、リリースされたばかりの最新のiOS 17ベータ版から、このアクションボタンで新しく追加される触覚フィードバックの詳細が明らかになりました。 iOS 17 beta hints at new Action Button on iPhone 15 Pro https://9to5mac.com/2023/08/22/ios-17-beta-iphone-15-action-button/

2023年08月27日 19時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

