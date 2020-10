【訃報】初代ジェームズ・ボンド役で知られる俳優ショーン・コネリーさん死去

スパイアクション映画・007シリーズのジェームズ・ボンド役を初めて担当したほか、映画「アンタッチャブル」の警官マローン役、「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」でインディの父・ヘンリー役を演じた名優ショーン・コネリーさんがバハマで亡くなったことがわかりました。90歳でした。 Sir Sean Connery: James Bond actor dies aged 90 | UK News | Sky News https://news.sky.com/story/sir-sean-connery-james-bond-actor-dies-aged-90-12119570 Former James Bond actor Sean Connery dies aged 90: British media | ロイター https://jp.reuters.com/article/us-people-connery/former-james-bond-actor-sean-connery-dies-aged-90-bbc-idUSKBN27G0IU Sean Connery, Oscar Winner and James Bond Star, Dies at 90 - Variety https://variety.com/2020/film/actors/sean-connery-dies-oscar-winner-and-james-bond-star-dead-at-90-1234820498/ コネリーさんはスコットランド・エディンバラの出身。義務教育修了後、牛乳配達を開始。一度はイギリス海軍に入りますが健康上の問題から除籍となり、トラック運転手などをしました。その中で、ボディビルをきっかけに演技の道に進むことになります。

・関連記事

【訃報】映画「007」シリーズの3代目ジェームズ・ボンドとして知られる俳優ロジャー・ムーアさん死去 - GIGAZINE



ハリウッドの中心に最も近い俳優はケヴィン・ベーコンではなくデニス・ホッパー - GIGAZINE



2020年10月31日 23時04分00秒 in メモ, 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.