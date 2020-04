「初のデュアルレンズを採用した第4世代iPad Proのカメラはどれだけ進化したのか」を専門家が解説

2020年3月25日に発売された 第4世代iPad Pro は、2018年に発売された 第3世代 からカメラモジュールが大きく進化しており、特に背面に搭載されるリアカメラが2つに増えたほか、 LiDAR センサーが搭載されています。実際に第4世代でカメラモジュールがどれだけグレードアップしたのか、プロのデザイナー兼写真家で、カメラアプリの Halide の開発者であるセバスティアン・デ・ウィズ氏がスペックを比較しながら解説しています。 LIDAR: Peek Into The Future With iPad Pro - Halide https://blog.halide.cam/lidar-peek-into-the-future-with-ipad-pro-11d38910e9f8 ◆フロントカメラ 第4世代iPad Proのフロントカメラは7メガピクセル・焦点距離32mm(35mm判換算)・F値2.2の広角カメラで、第3世代と同じ性能となっています。 ◆広角リアカメラ 第4世代iPad ProはiPadシリーズで2基目のカメラを背面に搭載した初のモデルです。第4世代iPad ProのリアカメラモジュールはiPhone 11/11 Proと同じように四角く出っ張った形になっており、カメラを2基搭載しています。そのうち片方は、12メガピクセル・焦点距離29mm(35mm判換算)・F値1.8の広角カメラで、第3世代と同じものが採用されています。 しかし、ウィズ氏によれば、第4世代ではセンサーの感度の幅がやや広くなっているとのこと。第3世代の A12X Bionic プロセッサには7コアのGPUが搭載されていたのに対して、第4世代iPad ProのA12Z Bionicプロセッサには8コアのGPUが搭載されていることから、カメラそのもののISO感度が変わったのではなく、ソフトウェアによる画像処理が改善されたのではないかとウィズ氏はみています。

2020年04月20日 09時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

