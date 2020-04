2020年04月20日 10時38分 ゲーム

FacebookがTwitchの競合となるゲーミングストリーミングに特化したアプリを間もなくリリース



Facebookは「ゲーム動画」に特化したハブとして「Facebook Gaming」を立ち上げていますが、このゲームストリーミング配信に特化したハブを新たにモバイルアプリとする計画があるようです。



Facebook to Introduce an App for Gaming - The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/04/19/technology/facebook-app-gaming.html



Facebook is launching a dedicated gaming app to take on Twitch, YouTube - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/19/21227120/facebook-gaming-app-livestream-youtube-twitch-esports-android





Facebook Gamingのモバイルアプリ版は、ストリーミングコミュニティに焦点を当て、Words With Friendsのようなカジュアルゲームを含む「オンライン上でプレイされているゲーム」の配信をまとめたものになるとのこと。モバイルアプリ版のFacebook Gamingは2020年4月20日(月)に配信予定ですが、初めはAndroid端末でのみ利用できるものとなる模様。Facebookは「Appleが承認した後」にiOS端末向けにもモバイルアプリ版のFacebook Gamingをリリースする予定としています。



モバイルアプリ版のFacebook Gamingが登場する経緯としては、Facebook Gamingがゲームストリーミング配信ハブとして継続的な成長を遂げている点と、新型コロナウイルスのパンデミックによりゲームストリーミング需要が増加している点の2つが挙げられています。The New York Timesによると、Facebookはモバイルアプリ版のFacebook Gamingを2020年6月に公開予定だったそうですが、現在のゲーム需要を鑑みてリリース予定を早めたそうです。



Facebookのアプリ部門の代表であるフィジー・シモ氏は、The New York Timesに対して「我々は人々をつなぐことのできる娯楽の一形態として、ゲームに投資することを重視しています」「ゲームは単なる受動的な消費の形ではなく、インタラクティブに人々を結びつけることができる娯楽です」とコメントしています。





Facebookは複数年にわたってゲーム分野に投資しており、さまざまなクリエイターと提携したり、eスポーツトーナメントを開催したりすることで、ゲーミングコミュニティの構築を続けてきました。ただし、ゲームストリーミングサービスとしては、競合となるTwitchやYouTubeに遅れを取っています。



それでもストリーミング業界に関する分析を定期的にリリースしているStreamElementsによると、Facebook Gamingは2018年12月から2019年12月までの1年間で視聴時間を210%増加させています。Facebook Gaming上でコンテンツのストリーミング配信を行っているユーザーの数は6%増加しており、1時間あたりの平均視聴者数は78%増加しています。さらに、TwitchやYouTubeと同じように、人気配信者のコンテンツを独占配信するといった囲い込み戦略にも成功しています。





StreamElementsのドロン・ニールCEOはFacebook Gamingについて、「彼らはライブストリーミング分野の市場シェアを高めるために、戦略的に人材の囲い込みを行うことで、グローバルな存在感を見せつけ、信じられない程の進歩を遂げてきました」と語っています。



ただし、依然としてゲームストリーミングの分野を支配しているのはTwitchとYouTubeです。同分野における視聴時間の61%をTwitch、28%をYouTubeが占めているとのこと。Facebook GamingのモバイルアプリがTwitchやYouTubeの優位を奪う強力なツールになるかどうかは不明ですが、モバイルアプリから気軽にライブ配信が可能となるため、より多くのユーザーがゲーム配信に参加することが期待されます。