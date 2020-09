失われた視力を回復する「人工の目」の臨床試験に向けた計画が進行中

視覚を喪失した人の脳に電気刺激を送るデバイスを脳に埋め込み、視覚を回復させるプロジェクトを、オーストラリアにある モナシュ大学 の研究チームが長年にわたり進めています。研究チームは、メルボルンで人間を対象にした世界初の臨床試験を行うことを計画していると2020年9月14日に発表しました。 Opening eyes to a frontier in vision restoration - Monash University https://www.monash.edu/news/articles/opening-eyes-to-a-frontier-in-vision-restoration 臨床的に「盲目である」とされる人々の多くは、網膜からの情報を脳に伝える 視神経 を損傷しているため、目で捉えた映像を認識することができません。そこで、人間の脳に埋め込み可能なデバイスを開発している モナシュ大学皮質フロンティア は、患者を治療するため、脳の表面に埋め込んで視覚を回復する小型の無線電子インプラントを開発しました。 研究チームが開発した「 Gennaris bionic vision system 」と呼ばれる埋め込みデバイスは、カメラとワイヤレストランスミッターを備えたヘッドギア、ビジョンプロセッサーユニット、専用のソフトウェア、脳に埋め込む9ミリメートル四方のタイルで構成されています。

2020年09月24日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.