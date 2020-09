Googleマップで新型コロナウイルスの流行状況がチェック可能に

Googleマップに「COVIDレイヤー」を実装することをGoogleが発表しました。このレイヤーは、各地域の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報を表示するもので、外出の際に「目的の場所に行っても大丈夫か?」ということを決める手助けとなるとのことです。 Navigate safely with new COVID data in Google Maps https://blog.google/products/maps/navigate-safely-new-covid-data-google-maps/ 実際のCOVIDレイヤーは以下のような感じ。Googleマップを開くと、マップの右上に「See COVID-19 info」と表示されます。

2020年09月24日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

