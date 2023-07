世界最小のガラス製ワイングラスが製造される、ミクロンレベルのガラス3Dプリント技術で医療分野やネットワーク分野での活用に期待

Researcher 3D prints world's smallest wineglass with new method | KTH https://www.kth.se/en/om/nyheter/centrala-nyheter/1.1263296 世界最小のワイングラスを電子顕微鏡で撮影した写真が以下。写真右下の黒いバーは1マイクロメートルのスケールバーです。ワイングラスの縁は人間の髪の毛の幅よりも薄く、肉眼ではほとんど見えません。

スウェーデン王立工科大学の研究チームが世界最小の石英ガラス製ワイングラスを作成することに成功しました。ワイングラスの作成には新手法の3Dプリント技術が用いられており、医療機器やネットワーク機器、極小ロボットなどの開発に応用できるとのことです。 Three-dimensional printing of silica glass with sub-micrometer resolution | Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-023-38996-3

2023年07月10日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

