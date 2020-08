Microsoftが「AppleはUnreal Engineを排除すべきではない」とEpic Gamesの支持を表明

by Official GDC さらに、「AppleのSDKおよびその他の開発ツールへEpic Gamesがアクセスすることを拒否すると、Epic GamesがiOSおよびmacOSでUnreal Engineをサポートできなくなり、Unreal Engineでゲームを開発しているゲームクリエイターがかなり不利になります」とコメントしました。 また、ガンミル氏は「iOSはゲーム市場として大きく成長しているため、Unreal EngineのiOSへのサポートを打ち切ることは、今後Microsoftを含めたゲームクリエイターがゲームエンジンを選択する場面において、Unreal Engineに重大な不利益をもたらすこととなります」と述べ、iOSにおけるUnreal Engineの重要性を訴えました。 なお、Microsoftは「iOS・macOS向けのUnreal Engineの配布権限問題」についてEpic Gamesを支持しているのみであり、Epic Gamesが訴える「Appleは 反トラスト法 (独占禁止法)に違反している」という主張については意見を表明していません。

by BagoGames Microsoftが2020年8月23日付けでカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出した文書の中で、「 AppleのApp Storeから Unreal Engine を排除するべきではない 」と訴え、Epic Gamesの支持を表明しました。 UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA OAKLAND DIVISION (PDFファイル) https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/21810025/statement_support_microsoft.pdf Microsoft legal filing supports Unreal Engine's continued access to Apple tools | VentureBeat https://venturebeat.com/2020/08/23/microsoft-legal-filing-supports-unreal-engines-continued-access-to-apple-tools/ すべてのiOSアプリはApple公式のアプリストアであるApp Store経由で配信されており、アプリ開発者はアプリ売上の30%を手数料として支払う必要があります。この手数料に不満を抱いたEpic Gamesは、同社の人気ゲームである「 フォートナイト 」のiOS版アプリで、App Storeを経由せずにゲーム内通貨を購入することができる「EPICディレクトペイメント」を導入しました。これに対してAppleはiOS版フォートナイトをApp Store上から削除し、「Epic GamesがApp Storeの規約に違反した」ことを理由に、Epic Gamesが開発するゲームエンジンのUnreal Engineが同社のSDKにアクセスすることをブロックしました。 Appleが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesを「全面排除する」と脅迫 - GIGAZINE

2020年08月24日 11時28分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

