「二郎系」を完全再現してしまった「日清焼そばU.F.O.大盛 汁なし豚らーめん ニンニク背脂醤油味 卵黄ペースト付」試食レビュー

・関連記事

「チキンラーメンを砕いてキャベツにかける」レシピを製品化した「チキンラーメン キャベサラダ」を実際に作って食べてみた - GIGAZINE



「海苔の佃煮」でシーフードヌードルのコクが深まった「カップヌードル 海苔うまシーフード ビッグ」を食べてみた - GIGAZINE



フィッシュバーガーの再現度が半端じゃない「明星 一平ちゃん夜店の焼そば タルタルソース味」試食レビュー - GIGAZINE



さっぱりした塩レモンで食欲がなくてもどんどん食べられる「塩レモン焼そばモッチッチ 瀬戸内レモン仕立て」を食べてみた - GIGAZINE



つけ麺級の極太麺と背脂で名店の味を再現した明星の「六厘舎監修 濃厚ソース焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



2020年08月24日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.