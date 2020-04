Googleのクラウドゲームサービス「Stadia」が有料プランの2カ月無料トライアルをスタート、9タイトルがプレイし放題に

Google launches free version of Stadia with a two-month Pro trial - The Verge https://www.theverge.com/2020/4/8/21213679/google-stadia-free-pro-trial-launch-price-features GoogleはStadiaの有料サービスである「Stadia Pro」の2カ月無料トライアルを提供することを発表しました。2カ月無料トライアルでプレイできるようになるのは、「 GRID 」「 Destiny 2:The Collection 」「 Thumper 」などの9つのタイトルです。

2020年04月09日 10時22分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

