Microsoftが約2億円でオークションに出された「corp.com」のドメインを落札した理由とは？

2020年2月、最低価格170万ドル(約1億8500万円)でオークションにかけられた「corp.com」というドメインを、Microsoftが落札しました。一見、Microsoftとは何の関係もなさそうなドメインである「corp.com」を、なぜ大金をかけて手に入れたのか、サイバー犯罪の専門家であるブライアン・クレブス氏が報告しています。 Microsoft Buys Corp.com So Bad Guys Can’t — Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2020/04/microsoft-buys-corp-com-so-bad-guys-cant/ 1994年ごろ、アメリカ在住のマイク・オコナー氏は、将来的に価値が出そうなドメイン名の青田買いを行っていました。「corp.com」も、オコナー氏が将来を見込んで購入したドメインの1つでした。

・関連記事

Microsoftのクラウドサービスに貢げる「最高金額」は一体いくらなのか? - GIGAZINE



Facebookがフィッシング詐欺サイトのまぎらわしいURL停止を求めてドメイン登録業者を提訴 - GIGAZINE



「.com」や「.net」などのトップレベルドメインによってウェブサイトへの接続にかかる時間はどれくらい違うのか? - GIGAZINE



「.org」ドメインを売った中の人が売却した理由を説明 - GIGAZINE



人間の目で見抜けないURL偽装がフィッシング詐欺に悪用される可能性、Firefoxでの対策はコレ - GIGAZINE

2020年04月09日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.