核兵器を守護天使と呼ぶ「アトミック正教」に対しロシア正教の司教から「核兵器を祝福するのはやめるべき」との声



キリスト教徒が多いロシアでは、軍事パレードなどのイベントに聖職者が出席し戦場に赴く軍人や武器、ひいては戦闘機やミサイルにも聖水を振りまいて祝福を施します。そんなロシアの聖職者が「大量破壊兵器を祝福するのはやめるべき」との意見を発表し、波紋を投じています。



キリスト教徒が多いロシアでも、最大の信者数を擁するのがロシア正教会です。特に、20年以上にわたりロシアのかじ取りを担っているウラジーミル・プーチン大統領がロシア正教会と密接な関係を結ぶようになると、ロシア正教はロシア人の暮らしのすみずみにまで浸透し、その影響はロシア軍にも及ぶようになりました。



ロシア軍の行事に聖職者が出席し、武運長久を祈ることが慣習化するにつれて、祝福の対象は非常に幅広いものとなっています。兵士に……





戦闘機





核兵器を搭載可能なミサイルや潜水艦にまで、聖職者の祝福が行われるようになりました。さらに、大祖国戦争戦勝75周年を記念する2020年5月9日の式典では、かつてない規模で多数の司教らが動員され、あらゆる武器や兵器を祝福する予定だとのことです。





こうした慣習に異を唱えたのが、モスクワ総主教庁です。モスクワ総主教庁はウェブサイト上で、「大量破壊兵器の聖別(器具を神聖なものとすること)はロシア正教の伝統に即しておらず、儀式の趣旨から逸脱しています」とする改革案を発表。



モスクワ総主教庁のTutunov司教は「私たちはあくまでも祖国を守る戦士として、兵士らを祝福しています。同様に、兵士が携行する武器も祝福しますが、これは武器が兵士とつながりがあるものだからです。大量破壊兵器の祝福を兵士らの祝福と同列にするべきではありません」と訴えました。



一方、核兵器の祝福を取り止める動きについては、激しく抵抗する意見もあります。元モスクワ総主教庁の広報担当者であるVsevolod Chaplin氏は「核兵器こそが、西側諸国による奴隷化から祖国を守る守護天使です」と述べて、核兵器の祝福に賛意を表しました。ロシア正教会にはなんと、サロフの聖セラフィムという「核兵器の守護聖人」すら存在しており、ロシアが宇宙船ソユーズMS-02を打ち上げる際には、宇宙飛行士らがお守りとして聖セラフィムの聖遺物を機内に持ち込む一幕もあったとのこと。





こうした、核兵器と信仰を結び付ける考えは、ロシアの作家Yegor Kholmogorov氏によって「Atomic Orthodoxy(アトミック正教)」と名付けられ、近年ロシアで勢いを増しつつある急進的なイデオロギーを持つ人々から支持を集めています。Kholmogorov氏は自著の中で「ロシアが正統派であり続けるためには強い核保有国であらねばならず、強い核保有国であり続けるには正統派でなければならない」と論じました。



一方、かつては「アトミック正教」のような過激な思想の支持者だったというロシアの活動家Dmitry Tsorionov氏は、「クリミア危機の時に、多くのロシアの若者がキリストの名の下に武器を取ってウクライナに乗り込んだのを見て、軍事兵器の祝福が一体どんな結果になるかを思い知りました」と述べて、過激なイデオロギーに反対する姿勢を示しました。



モスクワ総主教庁によると、大量破壊兵器を祝福対象から除外する改革案は2020年6月1日までの間宗教家らによる議論に付されるほか、一般の人からも広く意見を募っているとのことです。