社会的距離を保つために聖水を水鉄砲で発射する神父が登場、ミーム化して多数のコラ画像が作られる

新型コロナウイルスのパンデミックがイスラム教徒の生活に変化をもたらしていることが指摘されていますが、聖水を飛行機で散布したこともあるアメリカのローマ・カトリック教会の行事にも、パンデミックの影響が及びはじめています。



アメリカ・デトロイトにある聖アンブローズ教会は復活祭(イースター)にあたる2020年4月12日に、「社会的距離を置く必要性に対応すべく、聖アンブローズ教会ではドライブスルー方式で祝福の伝統を続けています。聖水を満タンにした水鉄砲を持っているのはティム神父です!」とFacebookに投稿しました。この催しは、イースターの前日の聖土曜日である4月11日に開かれました。





聖アンブローズ教会がアップロードした写真には、バスケットに食べ物を入れてふるまう伝統行事イースター・フード・バスケットを受け取りに車で訪れた信徒たちを、マスク、フェイスシールド、手袋で完全防備のティム神父が水鉄砲で聖水を発射して祝福している様子が収められています。







もちろん信徒たちの防疫対策も抜かりありません。





おもちゃの水鉄砲で聖水を発射するティム神父の姿はたちまちインターネット上でミーム化し、オンライン掲示板のRedditや画像共有サイトのImgurなどにはティム神父の画像を使用したコラージュが多数アップロードされました。









なんと、聖アンブローズ教会もこうした流行を捕捉。Facebookで「インターネットの鉄則。それは一度誰かの写真がはやると、ミーム化せずには終わらないということです。今それは、聖土曜日に食べ物を祝福し、彼のユニークな聖水の水鉄砲で世界を沸かせたティム神父の身に起きています。いまや彼は、RedditやImgurで発見されたいくつかの巧妙なミームの主役と化しました。ぜひ見てみてください!」と投稿してこうした画像の作成を許容する姿勢を見せたため、ミームは半ば公認のものとなりました。





なお、ティム神父のお気に入りはこの1枚。有名なファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)である「DOOM」のパッケージイラストをモチーフにしたこの画像では、主人公に代わってティム神父が悪魔を蹴散らしています。





ティム神父こと70歳のティム・ペルク氏はCNNの取材に対し「イースターの少し前に、感染拡大を抑えるために行事が中止になったことがありました。そこで、医師でもある信徒に滅菌水で聖水を作って水鉄砲でまくのはどうか聞いてみました。そうしたら彼は『それは面白いですね。もしそうされるなら、家族を連れていきますよ』と言ってくれたのです」と答えています。





実際にティム神父が聖土曜日に水鉄砲で聖水をまきつつイースター・フード・バスケットを配ってみると、相談をした医師を含めて50家族が集まりました。これは、例年の半分ほどの数でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けにくいとされる若い家族の多くが参加してくれたとのことです。



ティム神父のアイデアは大いに話題になりましたが、ティム神父は水鉄砲で聖水をまくのは今年で最後にする予定。ティム神父が残したいのは水鉄砲で聖水をまくやり方ではなく、工夫と前向きさで困難に対処する姿勢です。



ティム神父は「私たちがパンデミックに対して何をしているか、どう対処しているかを子どもたちは見ています。ですから、私たちが模範として強く前向きな姿を見せることができれば、子どもたちも子孫に『これが私たちのやり方だ』といいながら希望を伝えていくことができるでしょう」とコメントしました。