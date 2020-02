2020年02月15日 18時10分 セキュリティ

「天才的」と評されたスパイアプリがGoogle Play上から再び削除される



2019年末、世界的な人気を誇るチャットアプリの「ToTok」は、アラブ首長国連邦(UAE)政府が開発したスパイツールであるとニューヨーク・タイムズが報じました。この報道の少し前の段階でAppleのApp StoreおよびGoogleのGoogle PlayからはToTokが削除されていたのですが、その後Googleは突如ToTokを復活させていました。しかし、現地時間の2020年2月14日になって、再びGoogle Play上からToTokが削除されたことが明らかになっています。



Alleged spying app ToTok removed from Google Play Store - 9to5Google

https://9to5google.com/2020/02/14/google-play-removes-totok/



Google removes alleged spying app ToTok from the Play Store for a second time - The Verge

https://www.theverge.com/2020/2/14/21138522/google-removes-totok-play-store-spying-app-uae



ToTokがUAE政府が作り出したスパイアプリであると報じられたのは2019年12月22日のこと。ToTokはAppleがiOS端末向けに展開しているアプリストアのApp Storeと、GoogleがAndroid端末向けに展開しているアプリストアのGoogle Playの両方で配信されていたチャットアプリで、中東・北アフリカ地域を中心に高い人気を誇っていました。セキュリティ専門家によると、ToTokはエクスプロイトもバックドアもマルウェアも使わずに、一般的な機能だけでユーザーの個人情報を入手していたそうです。そのため、専門家からはスパイツールとしては「天才的」と評されていました。



人気チャットアプリが実は政府の監視ツールだったことが判明、スパイツールとしては「天才的」と専門家 - GIGAZINE





複数の報道機関が「ToTokはスパイアプリである」と報じていたにも関わらず、Googleは2020年1月4日にGoogle Play上にToTokを復活させます。GoogleはToTokを復活させた理由などについては一切コメントしていませんでしたが、一度削除されてから復活したという事実から、「GoogleはToTokを問題のないものと判断したのでは」と報じられていました。



Googleが「天才的」スパイアプリ疑惑のToTokをPlayストアに復活させる - GIGAZINE





しかし、2020年2月14日になってGoogleは再びGoogle Play上からToTokを削除しました。海外メディアのThe VergeがGoogleに確認したところ、ToTokをGoogle Play上から削除したことは認めたものの、削除理由については一切コメントを得られなかったとのこと。なお、ニューヨーク・タイムズによると、Googleが最初にToTokを削除した理由は「何らかのポリシーに違反したため」だそうです。



記事作成時点では既にGoogle Play上からToTokは削除済みで、個別ページにアクセスしても「リクエストされたURLは、このサーバー上に見つかりませんでした。」と表示されるのみです。





なお、ToTokは無料で高速かつ安全なメッセージのやり取りが可能になるというチャットアプリで、UAEを含む中東を中心に、数百万回以上インストールされた人気アプリです。2019年12月末にApp Store上から削除される少し前には、アメリカで最も多くインストールされたチャットアプリの1つだった模様。



ニューヨーク・タイムズによる報道の後、ToTokは声明を発表し、スパイアプリであるという報道を「悪質なウワサ」と否定し、「ToTokはユーザーのプライバシーを尊重しており、セキュリティを確保するだけでなく、ユーザーは自身の裁量で共有したいデータを完全に制御できる」と述べています。