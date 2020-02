スタバから舞い上がる桜の花びらをイメージした期間限定「さくら ミルクプリン フラペチーノ」が登場したのでどんな味か確かめてきた

・関連記事

宝石のような美しさのリキュール漬け氷砂糖「ミヒェルゼン キャンディス」で紅茶のレベルを上げてみました - GIGAZINE



金木犀の儚く甘い香りを年がら年中楽しめる「金木犀の花びらジャム」試食レビュー - GIGAZINE



日本初の生クリーム専門店「MILK」で究極の「ミルキークリーム」を味わってきた - GIGAZINE



桜餅味の巨大かき氷や席で焼きながら食べる麩まんじゅうを「たすき」で食べてきました - GIGAZINE



王族気分を味わえる異空間な紅茶&インド料理専門店「ダージリン」に行ってきました - GIGAZINE

2020年02月15日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.