2019年12月25日 17時00分 メモ

聖水を農薬散布用飛行機でまいて「地域全体を一気に祝福」した神父が登場



ローマ・カトリック教会では、聖職者が聖なるものとした特別な水である「聖水」が儀式に用いられますが、アメリカの閑静な田舎町では、一風変わった方法で聖水が散布されたと報じられています。







Louisiana Church Filled A Plane Full Of Holy Water And Blessed A Whole Community : NPR

https://www.npr.org/2019/12/23/790973698/louisiana-church-filled-a-plane-with-holy-water-and-blessed-a-whole-community



Louisiana church sprinkles 100 gallons of HOLY WATER over entire community from crop duster | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7825617/Louisiana-church-sprinkles-100-gallons-HOLY-WATER-entire-community-crop-duster.html



Christmas blessing: Plane sprays 100 gallons of holy water over Louisiana town | The Independent

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/xmas-christmas-blessing-holy-water-catholic-crop-sprayer-plane-cow-island-louisiana-latest-a9259801.html



ルイジアナ州にある非法人地域カウアイランドを教区に受け持つマシュー・バルザーレ神父は、ある悩みを抱えていました。それは、聖水をまいて地域を祝福しようにも、担当する教区が広すぎてなかなか全体を回ることができないという問題です。そんなバルザーレ神父に、カウアイランド出身の宣教師であるL'Eryn Detraz氏が提案したのが「農薬散布用飛行機を使って空から聖水をまく」というアイデアでした。



バルザーレ神父は2019年12月22日のミサが終わった後に、教会から徒歩5分の場所にある飛行機の離着陸場へ、100ガロン(約378リットル)の水を運び込みました。





水の搬入には、カウアイランドの信徒たちも協力。手分けして、自宅から持ち寄った水を飛行場に運びました。





そして飛行場に運び込まれた水をバルザーレ神父が聖別し、100ガロンの水を聖水にしました。バルザーレ神父はアメリカのラジオ放送局NPRに対し、「信徒のためにバケツいっぱいの水を祝福したことはありましたが、これほど大量の水を祝福したのは初めてです」と話しました。





その後、バルザーレ神父はパイロットに「教会、学校、食料品店、そのほか人が集まる場所に聖水を散布しなさい」と命じて、聖水を積み込んだ飛行機が空へと飛び立つのを見送りました。





NPRによると、地域の住人はあらかじめ飛行機で聖水がまかれるのを知らされていたので、家から出て空からの聖水の散布を見守っていたとのこと。また、12月は農薬を散布する時期ではないため、万が一そのことを知らなくても、頭上に農薬がまかれたと驚く心配はなかったとのことです。



バルザーレ神父は「私たちのカトリック信仰は歴史あるもので、司祭は一年の節目、特に作物の収穫の時期に畑や地域全体を祝福する習わしとなっています。農薬散布機を使えば、より短時間のうちにより多くの地域を祝福することが可能になります」と話しました。



バルザーレ神父によると、飛行機による農薬の散布は地域に200世帯住んでいる信徒の間で「大ヒット」したため、今後は聖水を飛行機の積載量ギリギリの300ガロン(約1135リットル)へと増量し、毎年恒例の行事にする予定だとのことです。