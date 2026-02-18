2026年02月18日 07時00分 サイエンス

エリートアスリートと普通のアスリートを分ける「精神的な能力」とは？



オリンピック選手やプロ選手として活躍するエリートアスリートについて、多くの人は「身体能力やパワー、技術力がすごいのだろう」と考えているはず。ところが、トップレベルの試合で勝敗を分けるのは身体能力だけではなく、ある「精神的な能力」も関係しているとのこと。カナダのマクマスター大学で認知科学について研究しているマロリー・テリー氏が、エリートアスリートが持つ特殊な能力について解説しました。



The mental edge that separates elite athletes from the rest

https://theconversation.com/the-mental-edge-that-separates-elite-athletes-from-the-rest-273758





エリートアスリートの身体能力や技術力が優れているのは当然ですが、トップレベルの試合では瞬間的な判断力が重要です。たとえば、バスケットボールでボールを持った選手がディフェンスの隙を見逃さずにシュートしたり、サッカー選手がドリブルの最中に一瞬の判断で絶妙なパスを出したり、ホッケー選手がとっさの判断でシュートに持ち込んだりするには、一瞬で状況を判断して最適なアクションを選択する必要があります。



このようなプレイを高い水準で決めるには、単に身体的に優れているだけでなく認知的にも突出したものが必要です。テリー氏によると、近年はさまざまな研究によって、「perceptual-cognitive skills(知覚認知スキル)」がエリートアスリートとその他アスリートの重要な差別化要因であることが示唆されているとのこと。



知覚認知スキルはぼんやりした光景や音、動きを瞬時の判断へと変える精神的な能力です。これによってエリートアスリートは試合の最中の混沌(こんとん)とした状況をスキャンし、自分の有利につながる適切なヒントを拾い上げ、他の誰かに気付かれる前に最適な行動を起こすことが可能となります。テリー氏は、「つまりエリートアスリートたちは単に速く動くだけでなく、より賢く物事を見ることができるのです」と述べています。





テリー氏をはじめとする研究者らが知覚認知スキルを測定する方法のひとつが、「multiple-object tracking(複数物体追跡)」というタスクです。これは画面上を動く大量の点の中から少数の点のみを追跡し、その他の点は無視するというものです。



煩雑とした画面上で複数の物体を追跡するには注意力とワーキングメモリ、気を散らす手がかりを抑制する能力が必要となります。これらはアスリートがプレイの流れを読み、リアルタイムで動きを予測するために頼っている認知プロセスと同じだとのこと。エリートアスリートは複数物体追跡において一般人よりも優れた成績を収めており、視覚的な混乱を管理することがクオリティの高いプレイにつながることが示唆されています。





しかし、知覚認知スキルに優れているからといって、身体能力や技術力に優れていなければアスリートとして活躍できません。そこで疑問となるのが、「そもそも知覚認知スキルに優れている人がテンポの速いスポーツに引かれるのか、それとも熱心にスポーツに取り組んだ人が知覚認知スキルを伸ばすのか」という点です。



これまでの研究では、エリートアスリートやレーダーオペレーター、アクションゲームのプレイヤーといった動的かつ素早く変化する光景を日常的に見ているグループは、知覚認知タスクにおいて常に初心者より優れた結果を残すことがわかっています。同時に、これらのグループは知覚認知タスクをより速く習得する傾向があり、経験がスキルを伸ばす上で潜在的に役立っている可能性が示唆されています。



テリー氏は、「エリートパフォーマーの特徴は必ずしも多くの情報を取り入れるということではなく、最も関連性の高い情報をより速く抽出するという点にあるようです。この効率性は彼らの精神的負担を軽減し、プレッシャーの下でより賢明で迅速な意思決定を可能にするのかもしれません」と述べました。





スポーツにおける知覚認知スキルの重要性が認識されつつある昨今では、「知覚認知トレーニング」を推奨するマーケティングも増えています。しかし、その有用性がスポーツの現場で厳密に検証されたわけではなく、知覚認知トレーニングが実際の試合に応用できるのかどうかも不透明です。テリー氏は、実験室で得られた知見を実際のトレーニング環境に応用することは今後の課題だとしています。



その一方でテリー氏は、選手をスカウティングする際の評価項目として知覚認知スキルを組み込むことは支持されていると指摘。「試合を違った視点で見るこつは、単なる筋肉の大きさや反射神経ではなく、より鋭い知性なのです」と述べました。

