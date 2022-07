ゲームをプレイすることが脳活動や意志決定能力を強化するという研究結果

ジョージア州立大学の研究チームが、ゲームを頻繁にプレイするプレイヤーはそうでない人と比べて、脳の主要な領域で優れた意思決定能力を持ち、脳の重要な部位の活動も活発であることを明らかにしました。 Video game players have improved decision-making abilities and enhanced brain activities - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666956022000368?via%3Dihub Study: Video game players show enhanced brain activity, decision-making skill https://medicalxpress.com/news/2022-07-video-game-players-brain-decision-making.html 科学誌のScienceDirectで、ゲーマーの脳を fMRI を使って調査するという研究が公表されました。 研究に携わったジョージア州立大学の物理・天文学科および神経科学研究所の主任研究員であるムケシュ・ダマラ准教授は、「ゲームは圧倒的多数の若者が毎週3時間以上遊んでいますが、意思決定能力や脳に対する有益な効果は正確にはわかっていません」と語り、近年より多くの人々に普及するようになったゲームが与える影響を詳細に調査することの重要性を説きました。 続けて、「我々の研究は、ゲームをプレイすることに関するいくつかの答えを提供します。例えば、ゲームをプレイすることと関連する脳領域が特定されれば、意思決定効率を向上させるトレーニングや治療的介入に効果的に利用することが可能となります」と語り、ゲームの脳への影響を詳細に調査することで、ゲームをプレイすることによる利点を活かすことが可能になると主張しています。

2022年07月12日 19時00分00秒

