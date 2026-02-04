2026年2月4日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日に公開されることを記念して「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」が2026年2月23日に登場します。シーフード味は映画に登場する巨大イカをイメージ、しょうゆ味は作中の海底でのキャンプをイメージしているそうです。希望小売価格はどちらも税別236円です。

YouTubeの関連動画やコメントなどを非表示にできるブラウザ拡張機能「UnTrap for YouTube」レビュー、Android版FirefoxやiOS版Safariでも使えて広告スキップも可能 - GIGAZINE

99人でテトリスをプレイするバトロワ「TETRIS 99」で1位を獲得できるAI「ジェフ」が登場 - GIGAZINE

Windowsの「ペイント」にCopilotボタンが追加、AIによる画像生成や背景の削除などが手軽に - GIGAZINE

メガドライブ相当のゲームをC言語のみで自作可能なOSSのゲーム機「VGS-Zero」 - GIGAZINE

「魁!!男塾」の田沢と松尾の姿が目の前に浮かび上がるメガネを作った猛者が登場 - GIGAZINE

1000回遊べるダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」にジャンル初心者が挑んだら挫折しかけたのでクリアに役立つコツをまとめてみた - GIGAZINE

1本のワイヤーを切った瞬間に巨大なコンサートホールが一気に崩落してしまうムービー - GIGAZINE

感染症を広めまくる「スーパー・スプレッダー」とはどのような人なのか？ - GIGAZINE

「朝食を抜くと太る」わけではないことが過去28年間の研究を分析して判明 - GIGAZINE

旧ソ連の宇宙開発で用いられた地球儀で宇宙船の位置を示す「Globus」とは？ - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ハイパーカミオカンデ３Dバーチャルツアーを公開しました | 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設

【花粉症調査】2人に1人以上が花粉症 10代は7割が発症し根本治療に関心 | Weathernews Inc.

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】新倉山浅間公園桜まつりを開催しないと決定　民家庭先で排泄行為など　オーバーツーリズムが深刻な影響　観光客の過度な集中を抑制へ　山梨・富士吉田市 | 山梨のニュース | ＵＴＹテレビ山梨 (1ページ)

《独自》内閣府公用車の7人死傷暴走事故　委託先は2年前にも永田町で公用車ひき逃げ死亡事故　運営会社と内閣府が「間違いございません」と事実関係を認める｜NEWSポストセブン

「野党の手柄を横取り」自民広報X　ガソリン暫定税率廃止を「高市内閣の実績」とアピールも寄せられる疑問の声 | 女性自身

東京 新宿区 学童クラブで男児にわいせつ行為か 元職員の保育士を逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、児童虐待

〈中道議席半減予測で立憲に衝撃〉「うちは3人に1人しか生き残れない」「公明と創価学会に乗っ取られた」選挙後は内部分裂も？ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

エプスタイン氏に「ロシアのスパイ」疑惑、ポーランドが調査 - 日本経済新聞

退職代行事件 労組の賛助金名目で紹介料支払いも 実態なしか | NHKニュース | 事件・事故、仕事・働き方

「あの会社はもうムリだった…」退職代行モームリ社長と妻逮捕…ミスをするとみんなの前でゴン詰め「論破してみろよ！」元従業員が見た恐怖の“パワハラ体質” | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

首相、慣例の握手撮影なし　衆院選遊説で痛めた影響か | NEWSjp

選挙後は「消費税１２％」に？　自民候補の発言きっかけ、投稿急増　与党火消し【２０２６衆院選】：時事ドットコム

高市動画 “異常すぎる” YouTube再生数にインフルエンサーが続々と疑問表明…およそ9000万回 “ヒカキン級” メガヒット | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

高額療養自己負担、2年ごと検証　法案判明、定期引き上げ可能性も | NEWSjp

夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

ロシア、厳寒のキーウ攻撃を再開　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

金価格が急反発　証券化「ペーパーゴールド」が市場かく乱 - 日本経済新聞

日経スクープの裏側／高市首相を激怒させた「経済対策17兆円規模」／漏らしたのは片山財務相：FACTA ONLINE

【スクープ第2弾】高市早苗首相は統一教会側に挨拶状を送っていた！ 内部資料入手「ご挨拶状リスト」の宛先には「世界平和連合の地元副支部長」の名前が | 文春オンライン

公認候補者の辞退受理について｜チームみらい【公式】

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
母から「最近は赤ちゃんにハチミツを与えちゃ駄目らしいね、あんた赤ちゃんの時はよく与えてたわよ」と言われ運よく生き残っていたことが分かった→昔は割と与えられていたらしい - Togetter

ネタバレをしてくる人の思考ってどうなってんのかなって思ってたけど偶然見たこのコメントでようやく気付いた→本人はそもそもネタバレだと思っていないし親切心から言っている - Togetter



次女が『坊っちゃん』の感想文を書きながら「面白くなかったから書けない」と悩んでいたので、「なんで面白くなかったか書けばいい」とアドバイスした話 - Togetter

コンビニや建設現場でアルバイトをしたら社会人になって企業バックオフィスの緩さに驚く→2年目までは楽、社会保険料が本気を出してくる... - Togetter

日本で最も入りづらいドムドムバーガー、宗教法人霊波乃光教会本部の中にある店舗に行ってきた→行った事のある人々からレポが集まってきた - Togetter

これ新道作ろうとしたら古墳出てきちゃって終わったやつだろ→Googleの航空写真を見ていたらあからさまに工事が中止されている場所が「見なかったことにするゼネコンもありますね...」 - Togetter

中学入試で試験監督が遅刻し、問題用紙配布中にテスト開始のチャイムが鳴った→テスト中に大声で時間延長を宣言され、息子は集中できず… 謝罪がなかったことに激怒していた - Togetter

中学時代いじめに遭っているのかわからなくて母に相談したら鼻で笑って「ほっといて本でも読んでたら？」と返されたが、今思うと対応の仕方を教えてくれていたのかもしれない - Togetter

「『批判し、批判される』ことに対する耐性がない」今の若者はリベラル化しているというよりお行儀が良くなっているのではないか？ - Togetter

毒物について調べていたら、1974年の宮崎県には37万組ものカップルが新婚旅行で訪れていたことを知った→毒物からどうやってこの話にたどり着いたのか - Togetter

「落ちたら死ぬぞ！」富士山ふもとの山中湖で観光客が凍った湖に立ち入り、ダンスやジャンプを行うなど危険行為が相次ぐ… 見かねた地域住民は怒号で注意を呼びかけ - Togetter

マッキーで汚してしまった白衣をキレイにしたいと思いまーす→大惨事「学びを得た」油性ペン汚れの落とし方についても情報集まる - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
謎の日本メモリメーカー「SAIMEMORY」が開発中のメモリが明らかに - PC Watch



発売されてすぐの商品を定価とほとんど変わらない金額でメルカリに出す人って何が目的なの？→「世の中には購入という行為自体が目的の人もいたりする...」 - Togetter

「フィジカルAI」工場や災害などでの実用化へ 国内で開発加速 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット

落合陽一さん、亡き父・落合信彦さんのWikipediaに書かれた伝説を『ファクトチェック』→「破天荒ってレベルじゃない」と反響 - Togetter

バイブコーディングでWebデザイン勝負! どのAIエージェントが一番「刺さる」モックアップを作れるか - Impress Watch

三年以上粘着質なストーカーの被害に遭っているが、どこから個人情報が第三者に流れているのか不明→ついに原因が判明、あまりの恐ろしさに震える人々「ふつうに怖すぎ」 - Togetter

どんな方法を試しても凍結解除できなかったXアカウントがこの文章を送ると秒で解除されると話題に→諦めていたアカウントが復活したという報告が相次ぐ - Togetter

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
スピキの真似をする重音テト - ニコニコ動画




ギギ・アンダルシア 愛人関係とPart Time Lover｜nyalra




原作では1コマだった三日三晩泣き続けるフリーレンが30秒近いアニオリで差し込まれた事が国内外で話題に - posfie



TVアニメ『ダーウィン事変』レッド・ピル銃撃事件編PV／2026.2.10 24:10～ ON AIR - YouTube


【違国日記】オリジナル・サウンドトラック試聴動画 - YouTube


【僕ヤバ】今日のツイヤバ「好きな髪型」「身長」【映画公開まであと10日】 - YouTube


アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』第1話「そして再び時間は流れ始める 1」WEB予告｜2/4 (水)25:20～より放送！ - YouTube


『Marathon』プレオーダートレーラー - YouTube


『HELLDIVERS 2』- 銀河全面攻勢アナウンストレーラー - YouTube


ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年2月4日] - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」リリックビデオ - YouTube



オープン直前「ポケパーク カントー」　元ポケモントレーナーの大人にも刺さる理由 - Impress Watch







































◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


野球を彫刻する｜朝日新聞社 メディア研究開発センター


◆新商品（衣・食・住）
三角軸を宿したエレガントな丸軸 しっとりとしたレザータッチボディ アクセサリーになる逆円錐ノック棒 デザインペン『ZOOM L2』にスーツカラーの新色 | 株式会社トンボ鉛筆

AC出力・USB C/A・シガーソケットなどさまざまな給電に対応する超小型ポータブル電源を発売｜サンワサプライ株式会社

