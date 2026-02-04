2026年02月04日 18時48分 ヘッドライン

2026年2月4日のヘッドラインニュース



『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日に公開されることを記念して「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」が2026年2月23日に登場します。シーフード味は映画に登場する巨大イカをイメージ、しょうゆ味は作中の海底でのキャンプをイメージしているそうです。希望小売価格はどちらも税別236円です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

ハイパーカミオカンデ３Dバーチャルツアーを公開しました | 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設



【花粉症調査】2人に1人以上が花粉症 10代は7割が発症し根本治療に関心 | Weathernews Inc.



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【速報】新倉山浅間公園桜まつりを開催しないと決定 民家庭先で排泄行為など オーバーツーリズムが深刻な影響 観光客の過度な集中を抑制へ 山梨・富士吉田市 | 山梨のニュース | ＵＴＹテレビ山梨 (1ページ)



《独自》内閣府公用車の7人死傷暴走事故 委託先は2年前にも永田町で公用車ひき逃げ死亡事故 運営会社と内閣府が「間違いございません」と事実関係を認める｜NEWSポストセブン



「野党の手柄を横取り」自民広報X ガソリン暫定税率廃止を「高市内閣の実績」とアピールも寄せられる疑問の声 | 女性自身



東京 新宿区 学童クラブで男児にわいせつ行為か 元職員の保育士を逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、児童虐待



〈中道議席半減予測で立憲に衝撃〉「うちは3人に1人しか生き残れない」「公明と創価学会に乗っ取られた」選挙後は内部分裂も？ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



エプスタイン氏に「ロシアのスパイ」疑惑、ポーランドが調査 - 日本経済新聞



退職代行事件 労組の賛助金名目で紹介料支払いも 実態なしか | NHKニュース | 事件・事故、仕事・働き方



「あの会社はもうムリだった…」退職代行モームリ社長と妻逮捕…ミスをするとみんなの前でゴン詰め「論破してみろよ！」元従業員が見た恐怖の“パワハラ体質” | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



首相、慣例の握手撮影なし 衆院選遊説で痛めた影響か | NEWSjp



選挙後は「消費税１２％」に？ 自民候補の発言きっかけ、投稿急増 与党火消し【２０２６衆院選】：時事ドットコム



高市動画 “異常すぎる” YouTube再生数にインフルエンサーが続々と疑問表明…およそ9000万回 “ヒカキン級” メガヒット | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]



高額療養自己負担、2年ごと検証 法案判明、定期引き上げ可能性も | NEWSjp



夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



ロシア、厳寒のキーウ攻撃を再開 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



金価格が急反発 証券化「ペーパーゴールド」が市場かく乱 - 日本経済新聞



日経スクープの裏側／高市首相を激怒させた「経済対策17兆円規模」／漏らしたのは片山財務相：FACTA ONLINE



【スクープ第2弾】高市早苗首相は統一教会側に挨拶状を送っていた！ 内部資料入手「ご挨拶状リスト」の宛先には「世界平和連合の地元副支部長」の名前が | 文春オンライン



公認候補者の辞退受理について｜チームみらい【公式】



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

母から「最近は赤ちゃんにハチミツを与えちゃ駄目らしいね、あんた赤ちゃんの時はよく与えてたわよ」と言われ運よく生き残っていたことが分かった→昔は割と与えられていたらしい - Togetter



ネタバレをしてくる人の思考ってどうなってんのかなって思ってたけど偶然見たこのコメントでようやく気付いた→本人はそもそもネタバレだと思っていないし親切心から言っている - Togetter





↓これは完全に愚痴ですが、『新訳金瓶梅』は超有名作の初の完訳で、翻訳賞を頂くクオリティで、驚くほど廉価で、新聞雑誌にも取り上げられ、出版社も広告を頑張って下さり、訳者も（多分）まとも。それでも訳者個人の収支は、印刷費負担分と増刷分の印税でようやくトントン。紙の本は本当に売れない… — 田中智行 (@t_tomoyuki77) 2026年2月2日



次女が『坊っちゃん』の感想文を書きながら「面白くなかったから書けない」と悩んでいたので、「なんで面白くなかったか書けばいい」とアドバイスした話 - Togetter



コンビニや建設現場でアルバイトをしたら社会人になって企業バックオフィスの緩さに驚く→2年目までは楽、社会保険料が本気を出してくる... - Togetter



日本で最も入りづらいドムドムバーガー、宗教法人霊波乃光教会本部の中にある店舗に行ってきた→行った事のある人々からレポが集まってきた - Togetter



これ新道作ろうとしたら古墳出てきちゃって終わったやつだろ→Googleの航空写真を見ていたらあからさまに工事が中止されている場所が「見なかったことにするゼネコンもありますね...」 - Togetter



中学入試で試験監督が遅刻し、問題用紙配布中にテスト開始のチャイムが鳴った→テスト中に大声で時間延長を宣言され、息子は集中できず… 謝罪がなかったことに激怒していた - Togetter



中学時代いじめに遭っているのかわからなくて母に相談したら鼻で笑って「ほっといて本でも読んでたら？」と返されたが、今思うと対応の仕方を教えてくれていたのかもしれない - Togetter



「『批判し、批判される』ことに対する耐性がない」今の若者はリベラル化しているというよりお行儀が良くなっているのではないか？ - Togetter



毒物について調べていたら、1974年の宮崎県には37万組ものカップルが新婚旅行で訪れていたことを知った→毒物からどうやってこの話にたどり着いたのか - Togetter



「落ちたら死ぬぞ！」富士山ふもとの山中湖で観光客が凍った湖に立ち入り、ダンスやジャンプを行うなど危険行為が相次ぐ… 見かねた地域住民は怒号で注意を呼びかけ - Togetter



マッキーで汚してしまった白衣をキレイにしたいと思いまーす→大惨事「学びを得た」油性ペン汚れの落とし方についても情報集まる - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

謎の日本メモリメーカー「SAIMEMORY」が開発中のメモリが明らかに - PC Watch





発売されてすぐの商品を定価とほとんど変わらない金額でメルカリに出す人って何が目的なの？→「世の中には購入という行為自体が目的の人もいたりする...」 - Togetter



「フィジカルAI」工場や災害などでの実用化へ 国内で開発加速 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット



落合陽一さん、亡き父・落合信彦さんのWikipediaに書かれた伝説を『ファクトチェック』→「破天荒ってレベルじゃない」と反響 - Togetter



バイブコーディングでWebデザイン勝負! どのAIエージェントが一番「刺さる」モックアップを作れるか - Impress Watch



三年以上粘着質なストーカーの被害に遭っているが、どこから個人情報が第三者に流れているのか不明→ついに原因が判明、あまりの恐ろしさに震える人々「ふつうに怖すぎ」 - Togetter



どんな方法を試しても凍結解除できなかったXアカウントがこの文章を送ると秒で解除されると話題に→諦めていたアカウントが復活したという報告が相次ぐ - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

スピキの真似をする重音テト - ニコニコ動画







ギギ・アンダルシア 愛人関係とPart Time Lover｜nyalra









原作では1コマだった三日三晩泣き続けるフリーレンが30秒近いアニオリで差し込まれた事が国内外で話題に - posfie











オープン直前「ポケパーク カントー」 元ポケモントレーナーの大人にも刺さる理由 - Impress Watch

















































◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



野球を彫刻する｜朝日新聞社 メディア研究開発センター







◆新商品（衣・食・住）

三角軸を宿したエレガントな丸軸 しっとりとしたレザータッチボディ アクセサリーになる逆円錐ノック棒 デザインペン『ZOOM L2』にスーツカラーの新色 | 株式会社トンボ鉛筆



AC出力・USB C/A・シガーソケットなどさまざまな給電に対応する超小型ポータブル電源を発売｜サンワサプライ株式会社

