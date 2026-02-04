2026年2月4日のヘッドラインニュース
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日に公開されることを記念して「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 シーフード味ヌードル」と「明星 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 BBQしょうゆ味ヌードル」が2026年2月23日に登場します。シーフード味は映画に登場する巨大イカをイメージ、しょうゆ味は作中の海底でのキャンプをイメージしているそうです。希望小売価格はどちらも税別236円です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
YouTubeの関連動画やコメントなどを非表示にできるブラウザ拡張機能「UnTrap for YouTube」レビュー、Android版FirefoxやiOS版Safariでも使えて広告スキップも可能 - GIGAZINE
99人でテトリスをプレイするバトロワ「TETRIS 99」で1位を獲得できるAI「ジェフ」が登場 - GIGAZINE
Windowsの「ペイント」にCopilotボタンが追加、AIによる画像生成や背景の削除などが手軽に - GIGAZINE
メガドライブ相当のゲームをC言語のみで自作可能なOSSのゲーム機「VGS-Zero」 - GIGAZINE
「魁!!男塾」の田沢と松尾の姿が目の前に浮かび上がるメガネを作った猛者が登場 - GIGAZINE
1000回遊べるダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」にジャンル初心者が挑んだら挫折しかけたのでクリアに役立つコツをまとめてみた - GIGAZINE
1本のワイヤーを切った瞬間に巨大なコンサートホールが一気に崩落してしまうムービー - GIGAZINE
感染症を広めまくる「スーパー・スプレッダー」とはどのような人なのか？ - GIGAZINE
「朝食を抜くと太る」わけではないことが過去28年間の研究を分析して判明 - GIGAZINE
旧ソ連の宇宙開発で用いられた地球儀で宇宙船の位置を示す「Globus」とは？ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
G3-Xやっぱり脚細すぎるな。— ネイト (@juridget) 2026年2月3日
普通の女の子に脚の太さ負けてんじゃん。 pic.twitter.com/YvVdScAb6a
ビル内に階段作らないで滝にしたらエスカレーターで人を捌ききれなくなって渋滞してるのちょっとデザインの敗北みがあるな pic.twitter.com/Cx9Tdw7aUz— 階段巡りツイッター (@kaidanmeguri) 2026年2月4日
弁当のサケ薄すぎ pic.twitter.com/HpItoUO09v— ＪＺ５ (@jz5) 2026年1月30日
aniちゃん描いたら解除されてホンマにワロタwwwwwwwwwwwwwwww— 佐藤ぴえん丸 (@sato_310pien) 2026年2月3日
イーロンマスク様ありがとう‼♡ https://t.co/gwCOZeDNYb pic.twitter.com/sFWmws63nX
【悲報】佐藤ぴえん丸、シャドウバン解除後、10時間で再シャドウバンされる── pic.twitter.com/3mneHMcWYt— 佐藤ぴえん丸 (@sato_310pien) 2026年2月3日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ハイパーカミオカンデ３Dバーチャルツアーを公開しました | 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設
【花粉症調査】2人に1人以上が花粉症 10代は7割が発症し根本治療に関心 | Weathernews Inc.
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】新倉山浅間公園桜まつりを開催しないと決定 民家庭先で排泄行為など オーバーツーリズムが深刻な影響 観光客の過度な集中を抑制へ 山梨・富士吉田市 | 山梨のニュース | ＵＴＹテレビ山梨 (1ページ)
《独自》内閣府公用車の7人死傷暴走事故 委託先は2年前にも永田町で公用車ひき逃げ死亡事故 運営会社と内閣府が「間違いございません」と事実関係を認める｜NEWSポストセブン
「野党の手柄を横取り」自民広報X ガソリン暫定税率廃止を「高市内閣の実績」とアピールも寄せられる疑問の声 | 女性自身
東京 新宿区 学童クラブで男児にわいせつ行為か 元職員の保育士を逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、児童虐待
〈中道議席半減予測で立憲に衝撃〉「うちは3人に1人しか生き残れない」「公明と創価学会に乗っ取られた」選挙後は内部分裂も？ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
エプスタイン氏に「ロシアのスパイ」疑惑、ポーランドが調査 - 日本経済新聞
退職代行事件 労組の賛助金名目で紹介料支払いも 実態なしか | NHKニュース | 事件・事故、仕事・働き方
「あの会社はもうムリだった…」退職代行モームリ社長と妻逮捕…ミスをするとみんなの前でゴン詰め「論破してみろよ！」元従業員が見た恐怖の“パワハラ体質” | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
首相、慣例の握手撮影なし 衆院選遊説で痛めた影響か | NEWSjp
選挙後は「消費税１２％」に？ 自民候補の発言きっかけ、投稿急増 与党火消し【２０２６衆院選】：時事ドットコム
高市動画 “異常すぎる” YouTube再生数にインフルエンサーが続々と疑問表明…およそ9000万回 “ヒカキン級” メガヒット | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]
高額療養自己負担、2年ごと検証 法案判明、定期引き上げ可能性も | NEWSjp
夫婦が告白〈『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー騒動の真実〉「週１、２回しか遊べない発言」「家出」も全然違う…それでも「炎上の人だ」と指をさされ…番組に対しての想いも | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
ロシア、厳寒のキーウ攻撃を再開 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
金価格が急反発 証券化「ペーパーゴールド」が市場かく乱 - 日本経済新聞
日経スクープの裏側／高市首相を激怒させた「経済対策17兆円規模」／漏らしたのは片山財務相：FACTA ONLINE
【スクープ第2弾】高市早苗首相は統一教会側に挨拶状を送っていた！ 内部資料入手「ご挨拶状リスト」の宛先には「世界平和連合の地元副支部長」の名前が | 文春オンライン
公認候補者の辞退受理について｜チームみらい【公式】
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
母から「最近は赤ちゃんにハチミツを与えちゃ駄目らしいね、あんた赤ちゃんの時はよく与えてたわよ」と言われ運よく生き残っていたことが分かった→昔は割と与えられていたらしい - Togetter
ネタバレをしてくる人の思考ってどうなってんのかなって思ってたけど偶然見たこのコメントでようやく気付いた→本人はそもそもネタバレだと思っていないし親切心から言っている - Togetter
外人「日本の計数表現って無法則で出鱈目で不合理ですね」— ウチューじん・ささき (@uchujin17) 2026年2月3日
「なるほど。ちなみにあそこに何人かいますが」
「Group of pepole」
「鳥の群がいますね」
「Flock of bird」
「蜂の群がいますね」
「Swarm of bee」
「魚の群がいますね」
「School of fish」
「羊の群は」
「Herd of sheep」 https://t.co/C70m5t07a7
↓これは完全に愚痴ですが、『新訳金瓶梅』は超有名作の初の完訳で、翻訳賞を頂くクオリティで、驚くほど廉価で、新聞雑誌にも取り上げられ、出版社も広告を頑張って下さり、訳者も（多分）まとも。それでも訳者個人の収支は、印刷費負担分と増刷分の印税でようやくトントン。紙の本は本当に売れない…— 田中智行 (@t_tomoyuki77) 2026年2月2日
次女が『坊っちゃん』の感想文を書きながら「面白くなかったから書けない」と悩んでいたので、「なんで面白くなかったか書けばいい」とアドバイスした話 - Togetter
コンビニや建設現場でアルバイトをしたら社会人になって企業バックオフィスの緩さに驚く→2年目までは楽、社会保険料が本気を出してくる... - Togetter
日本で最も入りづらいドムドムバーガー、宗教法人霊波乃光教会本部の中にある店舗に行ってきた→行った事のある人々からレポが集まってきた - Togetter
これ新道作ろうとしたら古墳出てきちゃって終わったやつだろ→Googleの航空写真を見ていたらあからさまに工事が中止されている場所が「見なかったことにするゼネコンもありますね...」 - Togetter
中学入試で試験監督が遅刻し、問題用紙配布中にテスト開始のチャイムが鳴った→テスト中に大声で時間延長を宣言され、息子は集中できず… 謝罪がなかったことに激怒していた - Togetter
中学時代いじめに遭っているのかわからなくて母に相談したら鼻で笑って「ほっといて本でも読んでたら？」と返されたが、今思うと対応の仕方を教えてくれていたのかもしれない - Togetter
「『批判し、批判される』ことに対する耐性がない」今の若者はリベラル化しているというよりお行儀が良くなっているのではないか？ - Togetter
毒物について調べていたら、1974年の宮崎県には37万組ものカップルが新婚旅行で訪れていたことを知った→毒物からどうやってこの話にたどり着いたのか - Togetter
「落ちたら死ぬぞ！」富士山ふもとの山中湖で観光客が凍った湖に立ち入り、ダンスやジャンプを行うなど危険行為が相次ぐ… 見かねた地域住民は怒号で注意を呼びかけ - Togetter
マッキーで汚してしまった白衣をキレイにしたいと思いまーす→大惨事「学びを得た」油性ペン汚れの落とし方についても情報集まる - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
謎の日本メモリメーカー「SAIMEMORY」が開発中のメモリが明らかに - PC Watch
食べログのアプリを入れたら食べログサイトを開くと勝手に食べログアプリで開かれるようになってしまった— えび＠プログラマー (@ebiebi_pg) 2026年2月3日
URLのコピペができない（共有でできるがいちいち住所や電話番号の消込が必要）ので非常に不便だ
こういう
「アプリを入れたせいで不便になる」
しくみを考えるエンジニアってどんな思考してんだ
ポイピク創設者です。 現運営が規制を元に戻す判断をしてくれました。— [email protected] ex-CEO/MediBang CPO, CDO (@kawai_pipa) 2026年2月3日
広告の件など、まだ思うところはありますが、皆さんが愛したポイピクが帰ってきたのなら、私が今「第2のポイピク」を作って混乱させるのは、本意ではありません。…
発売されてすぐの商品を定価とほとんど変わらない金額でメルカリに出す人って何が目的なの？→「世の中には購入という行為自体が目的の人もいたりする...」 - Togetter
「フィジカルAI」工場や災害などでの実用化へ 国内で開発加速 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット
落合陽一さん、亡き父・落合信彦さんのWikipediaに書かれた伝説を『ファクトチェック』→「破天荒ってレベルじゃない」と反響 - Togetter
バイブコーディングでWebデザイン勝負! どのAIエージェントが一番「刺さる」モックアップを作れるか - Impress Watch
三年以上粘着質なストーカーの被害に遭っているが、どこから個人情報が第三者に流れているのか不明→ついに原因が判明、あまりの恐ろしさに震える人々「ふつうに怖すぎ」 - Togetter
どんな方法を試しても凍結解除できなかったXアカウントがこの文章を送ると秒で解除されると話題に→諦めていたアカウントが復活したという報告が相次ぐ - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
スピキの真似をする重音テト - ニコニコ動画
2026年2月3日
📓作画部の日常📓1月— CloverWorks作画部 (@CLW_Sakuga) 2026年2月3日
1月は原画試験が行われました🌱
受験の条件をクリアした社員が参加し、日頃の講義で吸収した技術や表現を試験で発揮するべく作業していました💫
試験合格者はこれから原画としてのキャリアをスタートさせます！… pic.twitter.com/wVCbGsRkOe
ギギ・アンダルシア 愛人関係とPart Time Lover｜nyalra
㊗海灯祭🎆 #原神 pic.twitter.com/S3kDoGr88z— まるっち🌻 (@maruichi020205) 2026年2月3日
察しの悪いガキ pic.twitter.com/Uqyml4ei8x— 浦木 猛 (@URA_kimou) 2026年2月3日
ゴルシとマックイーンその1981— 中音ナタ🥝単行本発売中！ (@natanakane) 2026年2月3日
「マピキ」 pic.twitter.com/0Cso1X9AMN
原作では1コマだった三日三晩泣き続けるフリーレンが30秒近いアニオリで差し込まれた事が国内外で話題に - posfie
癇癪のフリーレン。— 『葬送のフリーレン』アニメ公式 (@Anime_Frieren) 2026年2月1日
三日三晩泣き喚き、
勇者ヒンメルも恐れおののく。
その理由は… 第2期の3話め、第31話で。#フリーレン #frieren pic.twitter.com/HWu4KgcS6M
鬼は～外！！！！！！！！！！！！！！！— すな吉🦊🍓@ばーちゃる (@satosssub) 2026年2月2日
メスケモ虎ビキニは内！！！！！！！！！！ pic.twitter.com/l3JQ0Bz81i
TVアニメ『ダーウィン事変』レッド・ピル銃撃事件編PV／2026.2.10 24:10～ ON AIR - YouTube
【違国日記】オリジナル・サウンドトラック試聴動画 - YouTube
【僕ヤバ】今日のツイヤバ「好きな髪型」「身長」【映画公開まであと10日】 - YouTube
アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』第1話「そして再び時間は流れ始める 1」WEB予告｜2/4 (水)25:20～より放送！ - YouTube
『Marathon』プレオーダートレーラー - YouTube
『HELLDIVERS 2』- 銀河全面攻勢アナウンストレーラー - YouTube
ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年2月4日] - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」リリックビデオ - YouTube
ガチでこんな感じだった https://t.co/SDQ8Vz8SLj pic.twitter.com/Xd37IvQytL— ⚠和錆さび@ｹﾞﾝｺｳ修羅 (@HankenSABI) 2026年2月4日
オープン直前「ポケパーク カントー」 元ポケモントレーナーの大人にも刺さる理由 - Impress Watch
#超かぐや姫 #CosmicPrincessKaguya— ｸﾞﾚﾝｽﾞそう (@Glens_sou) 2026年2月2日
やっとここまでこれたね の原画を担当しました pic.twitter.com/zpMm6PrNZl
鬼は外よ〜👹🫘 pic.twitter.com/XX1CVzeD79— ただの (@TADANO1129) 2026年2月3日
楽しそう？な3人のイラスト描きました！#ゼンゼロ #妄想絵ンジェル #千夏 pic.twitter.com/8TCihrJh7h— Ｉｘｙ（いくしー） (@Ixy) 2026年2月3日
2026年2月4日
1925 #初音ミク pic.twitter.com/4vNBhaQbEz— ムルムル (@murumuru106) 2026年2月3日
#超かぐや姫！ pic.twitter.com/fzHqoaBEv0— anri (@guyayaHime) 2026年2月2日
🐕🪽もうひとつの光 pic.twitter.com/ew0JER8E9q— フライ (@flyco_) 2026年1月28日
#儒烏風亭らでん生誕祭2026— 儒烏風亭らでん🐚ReGLOSS (@juufuuteiraden) 2026年2月3日
お誕生日を迎えましたー！！！！
これでまた一歩ミステリアスおばあちゃんに近づきました👀✨
たくさんの「おめでとう」大感謝です！！！
今年も一年、健康第一で頑張ります！！！ pic.twitter.com/nd6oL30JBJ
2026年2月3日
『アークナイツ: エンドフィールド』 にてギルベルタとアイビーエナのオペレーター記念画像を描かせて頂きました！よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/wmPlhBUY8r— LM7 (@__LM7__) 2026年2月2日
先日公開された「初音ミク 睡蓮ver. 1/7スケールフィギュア」のイラストを担当させていただきました。— Anmi (@Anmi_) 2026年2月2日
とても美しい造形に仕上げていただき、感謝です！
予約情報⇒https://t.co/1XYmzPiJjM （～3/17まで）
よろしくお願いいたします！ pic.twitter.com/c9p5YW3cRL
2026年2月3日
立体的な髪の表現が難しいと感じている方がいらっしゃったので、まとめてみました✨— FERN / Neo (@FERN_rainforest) 2026年2月3日
髪を立体として捉え始めると、イラストに「XYZ軸」の感覚が加わり、奥行きが出て見えるようになります。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると意外と取り入れやすいコツです！#イラスト #描き方 pic.twitter.com/uhbuXjBntT
『都市伝説解体・センター試験』福来あざみ#都市伝説解体センター pic.twitter.com/2KmuCl9mD8— 望月けい (@key_999) 2026年2月2日
アンサー&ミスティックの2人同時変身バンクは板岡錦さんです！！— 矢野茜🍜 (@if_224) 2026年2月1日
板岡さんとのお仕事は、自分のアニメーター人生の中で1番絵を描くのが楽しいと感じた瞬間でした
長尺の変身シーン、素晴らしいものに仕上げていただきありがとうございました👏✨
はなまる最高です！！！#たんプリ https://t.co/x9imt0KOVn
画集が明日発売となります!— モグモ@2/4（水）画集発売 (@m_o_g_m_o_g_555) 2026年2月3日
この約5年の商業・オリジナル作品、未公開の絵やデザイン画のほか、HISADAKEさんとのインタビュー、描き下ろし漫画なども収録されてます。
ご興味ありましたら是非! pic.twitter.com/qRapeENvbM
ちなつ pic.twitter.com/PPWp33F2FS— SB_Lama (@SsangbongLlama) 2026年2月4日
2026年2月3日
【WF2026W】— 炸香蕉 (@boilbanana) 2026年1月26日
Fate/Grand Orderオベロン「VOID」
ブース 5-28-01（東消社 @DXmodeler）にて
白モデルの展示・販売を予定しております。
原画：@D__elete
原型：@Jennife36907231
彩色：@boilbanana
撮影： @Luka__Studio #WF2026W #WF2026冬 #fgo pic.twitter.com/B5Y4sfDdyh
🌟PASH3月号Wカバー特集🌟— 『【推しの子】』TVアニメ公式 (@anime_oshinoko) 2026年2月3日
TVアニメ【#推しの子】
2/10発売PASH3月号にて
描き下ろしWカバー特集決定✨
🌟インタビュー#大塚剛央 & #伊駒ゆりえ 対談#潘めぐみ & #大久保瑠美 対談
吉住シュン役 #竹中悠斗
監督 #平牧大輔
シリーズ構成脚本 #田中仁
▼ご予約はこちら▼https://t.co/OrWFfvS64Y pic.twitter.com/1omPfYUq0x
クスィーG pic.twitter.com/mVsSFxH8od— 中村エイト (@NkmR8) 2021年6月12日
昔描いたクエスです pic.twitter.com/mtHhTinDlg— あきまんPLAMAX「GODZ ORDER」神翼騎士団 (@akiman7) 2026年2月3日
#兹白 #Zibai #原神 #GenshinImpact pic.twitter.com/UJzqf4wJBu— 原汁云喵-mao (@32OOOO) 2026年2月3日
みずぎパーティ pic.twitter.com/LcxDpSTGgo— ほめのび (@Homeno_V) 2026年2月2日
2026年2月3日
ブルアカ５周年おめでとう— むらおか多忙中 (@BonsaiMuraoka) 2026年2月3日
そして ありがとう#ブルアカ pic.twitter.com/OjMK1ebeSl
🎤🎤🎤 https://t.co/NDo2aYYHSS pic.twitter.com/6pM12PpzJ1— 『超かぐや姫！』公式@Netflix映画 (@Cho_KaguyaHime) 2026年2月3日
#超かぐや姫 pic.twitter.com/nmVAEjTxQl— wako (@wako572330) 2026年2月3日
再び参上🐈🐾𓀚𓀛𓀜𓀝𓀞𓀟𓀠𓀡 pic.twitter.com/MmacPMA69s— ぽよたまฅ^•𐋣•^ฅ (@po_yo_ta_ma) 2026年2月3日
tonight we're chasing the strange light!🛸 pic.twitter.com/sGO9isAfVP— tan2w.bsky.social✨️🦋 (@tan2w) 2026年2月3日
雨の日 pic.twitter.com/uRug2b4p0f— こうこうや (@Kokoya_art) 2026年2月2日
2026年2月3日
オニちゃん全身✍ https://t.co/enmQBZTNV7 pic.twitter.com/uDEqsEWV1W— 黒井ススム (@Lv01KOKUEN) 2026年2月3日
cms！ pic.twitter.com/0KFAA1nTj2— TaKeNo_竹野 (@takeno_zhuye) 2026年2月3日
モス-Moth pic.twitter.com/FLmxy3jilO— Osu (@rakugaki_choo) 2026年2月3日
The Ending Blade, used to reset the Universe pic.twitter.com/HpExDrci3Y— ahad (@wiresandtrees) 2026年2月3日
横マチュ pic.twitter.com/u5vQKVspqx— うきた乳業🍼🐮❄ (@UkitaMilk) 2026年2月3日
blenderの授業で球体作画をやってみたよ。— りょーちも Θ_Θ@ (@ryo_timo) 2026年2月3日
ちもはこんなかんじです。#BlenderAniput pic.twitter.com/INMNhtUSWy
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
岩井俊二監督 最新作— 岩井俊二映画祭 Iwai Shunji film festival (@iwaiff) 2026年2月3日
ボランティアエキストラ募集
岩井俊二監督最新作の撮影にご参加いただける
ボランティアエキストラを募集します。
みなさまのご応募をお待ちしております。
※ご応募にはGoogleアカウントへのログインが必要となります。
あらかじめご了承ください。
■撮影期間
2/9〜2/26…
亡くなった猫のために作曲した曲『Sympawny no.4 （Chubby Cat）』音楽家ノーム・オックスマン氏の作品。 世界中から依頼を受けて、猫や犬の写真をもとに音楽記号を使って、絵を描きその子のイメージを反映させながら作曲もしています。 pic.twitter.com/Otxl6uxmA0— チアット@アートメディア (@cheerforart) 2026年2月3日
◆新商品（衣・食・住）
三角軸を宿したエレガントな丸軸 しっとりとしたレザータッチボディ アクセサリーになる逆円錐ノック棒 デザインペン『ZOOM L2』にスーツカラーの新色 | 株式会社トンボ鉛筆
AC出力・USB C/A・シガーソケットなどさまざまな給電に対応する超小型ポータブル電源を発売｜サンワサプライ株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年2月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Headline news for February 4, 2026….