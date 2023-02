旧ソ連の宇宙開発で用いられた地球儀で宇宙船の位置を示す「Globus」とは？

旧ソビエト連邦で行われた宇宙開発では、有人宇宙船の ソユーズ に「 Globus 」と呼ばれる 慣性航法装置 が用いられていました。エンジニアの Ken Shirriff 氏がGlobusの修理と リバースエンジニアリング を行った際に複雑な内部機構や部品が明らかになっています。 Inside the Globus INK: a mechanical navigation computer for Soviet spaceflight https://www.righto.com/2023/01/inside-globus-ink-mechanical-navigation.html Globusは外部からの情報を受け取ることなくソユーズの位置を表示するための慣性航法装置で、宇宙飛行士が初期位置や軌道周期を設定するための複数のダイヤルが配置され、インジケーターには宇宙船の緯度や経度、衛星の数などが表示されます。また、この装置には着陸船の着陸位置を予測するモードもあったとのこと。

