地球儀をグリグリ動かして世界中のラジオを聴ける「Radio Garden」
「Radio Garden」は世界中の4万局以上のラジオを聞くことができるアプリです。各ラジオ局は地球儀の上に配置されており、地球儀をグリグリ動かしているだけで世界中のさまざまな言語のラジオを聴くことが可能。気晴らしにオススメという投稿を見かけて気になったので、実際に使ってみました。
Radio Garden
https://radio.garden/
Radio Gardenはウェブアプリ、iOSアプリ、Androidアプリの形式で公開されています。ウェブアプリ版Radio GardenはPCでもスマートフォンでも利用可能なので、今回はiPhoneでウェブアプリ版を使ってみます。
まずRadio Gardenにアクセスして再生ボタンをタップ。
すると、Wi-Fi情報などから推測される現在地の近くのラジオがリアルタイムで再生されます。日本の場合はAMやFMの局ではなくインターネットラジオ局がピップアップされていました。大阪で使ってみたところ「滋賀県甲賀市のラジオ」とされる音声が流れ始めました。ただし、ラジオ局情報を確認した結果、「滋賀県甲賀市のラジオ」を名乗る謎のインターネットラジオのもので、日本語の音声は流れませんでした。こんな感じにRadio Gardenでは情報が不確かな部分もあるので注意が必要です。
Radio Gardenはオランダの開発者たちによって開発されたアプリということで、ヨーロッパ周辺のラジオ局が多数ラインナップされています。
インドのラジオ局ではカレー屋で流れている「インドっぽい音楽」が流れているなど、地域ごとにラジオの雰囲気が異なるのが面白いポイント。
地球儀を拡大すると、そのラジオ局がある地域が都市圏なのか田舎なのかといった大まかな特徴が分かります。ラジオ局についてもっと詳しく知りたい場合は、画面下部の局名をタップ。
「ウェブサイトを見る」をタップ。
「はい」をタップ。
これで、公式サイトを確認できます。
画面下部の「ブラウズ」をタップするとテーマごとにまとまったプレイリストを確認できます。
「世界の希少言語」というプレイリストの詳細を確認してみます。
アマゾンの言語やケニアのカレンジン語などを聴けるラジオ局がズラリと表示されました。
Radio GardenのiOS版とAndroid版は以下のリンク先からダウンロード可能。アプリ版ではお気に入り機能などを使うことができます。
Radio Garden Liveアプリ - App Store
https://apps.apple.com/jp/app/radio-garden-live/id1339670993
Radio Garden - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jonathanpuckey.radiogarden&hl=ja
in ネットサービス, スマホ, レビュー, Posted by log1o_hf
