無料でブラウザからコード進行を確認したり作成したりできる作曲支援ツール「ChordCraft」



曲を作る時はメロディーだけではなく、そのメロディを支えるコード(和音)進行も非常に重要です。しかし、コード進行のパターンは無数に存在し、検索して参照するのはかなり大変です。ブラウザから無料で使うことができる「ChordCraft」はシンプルかつ直感的なUIでコード進行を作成・編集できるウェブアプリで、手元に楽器がなくてもさまざまな定番のコード進行を確認・編集できるほか、MIDIファイルにエクスポートすることも可能です。



ChordCraft - コード進行作成アプリ | 無料で使える作曲支援ツール

https://chord.iru-yo.com/



ChordCraftにアクセスするとこんな感じ。さまざまなコード進行が度数表記で表示されています。





キーとスケールは画面右上から選択できます。





また、画面上部にあるスライダーを調節することで、BPMと音量を変更できます。





気になるコード進行をクリックします。今回は「丸サ進行(Just the Two Of Us進行)」を選びました





IVmaj7→III→Ⅵm7→I7という進行が表示されました。「試聴する」ボタンをクリックすると、設定したキーとスケールに合わせてコード進行が再生されます。





コードをクリックすると、コードを変更することができます。





Voiceではコードのベース音や転回形、オクターブを設定できます。設定を変更したら「適用」をクリックすればOK。





「ダイアグラム」をクリックすると、そのコードをピアノやギターで押さえる位置が図で表示されます。





「ダイアグラム設定」からは、ピアノとギターのほかに、MIDI Padでのダイアグラムも表示できました。





「五度圏を表示」をクリックすると、コードの根音を完全五度上昇するよう円形に並べた図が表示されます。





コードとコードの間にある「＋」をクリックすると、新たに和音を追加することができます。今回はIVmaj7の後にIIIm7を追加してみました。





このように、丸サ進行をベースに新たなコード進行を作り出すことも可能。作成したコード進行はMIDIファイルに書き出したり、プロジェクトとして保存したり、X(旧Twitter)などに共有したりできます。

