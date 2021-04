ブラウザ上で動作する簡易シンセサイザー「The Endless Acid Banger」で遊んでみた

アルゴリズムによって生成されたサウンドとリズムを延々と流し続ける簡易シンセサイザー「 The Endless Acid Banger 」を、プログラマーでありミュージシャンでもあるデビッド・ホワイティング氏が開発しました。 The Endless Acid Banger https://www.vitling.xyz/toys/acid-banger/ The Endless Acid Bangerのスタートページはこんな感じ。

2021年04月25日 19時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1p_kr

