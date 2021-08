YouTubeの音声を自動で光の楽譜に視覚化してくれる「YouTube Musical Spectrum」レビュー

YouTubeで再生した音声から スペクトログラム を作成し、流れる光の音符を使って自動で楽譜化してくれる拡張機能が「 YouTube Musical Spectrum 」です。Google ChromeとMozilla Firefox向けに無償頒布されており、本来は 絶対音感 がないと難しい「楽曲の 耳コピ 」をするのにお役立ちです。 YouTube Musical Spectrum - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/youtube-musical-spectrum/ddpceafiohdlkiemibjgplcicblnfggi YouTube Musical Spectrum – Get this Extension for Firefox (en-US) https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtube-musical-spectrum/ YouTube Musical SpectrumはChromeとFirefox向けにリリースされています。今回はChromeに導入するため、上記にあるChromeウェブストアの配布ページで「Chromeに追加」をクリックします。

2021年08月15日

