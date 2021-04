あの「モノポリー」の元ネタとなった「ランドローズ・ゲーム」とは？

サイコロを振って土地を購入しながら不動産を増やし、どんどん資金を増やしていくすごろく型の対戦ボードゲーム「モノポリー」は世界中で人気があります。そんなモノポリーはオリジナルで考案されたものではなく、20世紀初頭に考案された「 ランドローズ・ゲーム 」というゲームが下地になっています。 Game Rules - The Landlord's Game - Economic Game Company https://landlordsgame.info/games/lg-1906/lg-1906_egc-rules.html The Landlord's Game - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/The_Landlord's_Game モノポリーがどういう経緯で生まれて進化していったのかについては、以下の記事を読めばよくわかります。 世界的人気のボードゲーム「モノポリー」はどうやって生まれたのか? - GIGAZINE

2021年04月25日 18時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1i_yk

