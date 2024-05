人気ボードゲーム・モノポリーとライバル製品「アンチ・モノポリー」の戦いの歴史とは？

すごろくの要領で盤面を周回しながら不動産取引を行い、自らの資産を増やすことを目的とするボードゲームの モノポリー は、20世紀初頭にアメリカで生まれました。モノポリーはアメリカ国内だけでなく、全世界で人気のあるボードゲームへと発展しましたが、その裏にはサンフランシスコ州立大学の経済学教授である ラルフ・アンスパッハ 氏が創作した「アンチ・モノポリー」というコピー製品との戦いの歴史がありました。 Why thousands of board games are buried beneath Mankato https://www.startribune.com/anti-monopoly-mankato-landfill-board-game-history/600279625/

2024年05月02日 05時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.