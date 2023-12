「このアーティストが好きな人はこっちも好きかも」をマップで示してくれる「Music-Map」

・関連記事

環境音やBGMを自分好みに組み合わせた作業用音声を無限再生できるウェブアプリ「lofi.co」 - GIGAZINE



映画や本の「好き」「嫌い」を選ぶだけで好みを勝手に学習してジャンルを横断したオススメを教えてくれる「Findka」レビュー - GIGAZINE



オシャレなバーの雰囲気をいつでも音で楽しめる「I Miss My Bar」はバー店員選曲のプレイリストと環境音を好みで組み合わせられる作業用BGMにピッタリなサービス - GIGAZINE





2023年12月01日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.