広告のために個人情報を差し出すか金を払うかを迫るMetaのアプローチに対して欧州最大の消費者団体が苦情を申し立てる

なお、BEUCの苦情申し立てが行われる2日前のタイミングで、プライバシー擁護団体の NOYB もオーストラリアのプライバシー監視機関に訴状を提出しています。NOYBはMetaの「広告を受け入れるか金銭を支払うか」という手法が、 EU一般データ保護規則 (GDPR)に違反しているとして訴訟を提起しています。 noyb files GDPR complaint against Meta over “Pay or Okay” https://noyb.eu/en/noyb-files-gdpr-complaint-against-meta-over-pay-or-okay

MetaはFacebookとInstagramから広告を消せる有料プランをヨーロッパで展開していますが、この有料プランが高額過ぎるとして、欧州最大の消費者団体が欧州連合(EU)の消費者保護当局に苦情を申し立てています。 Choose to Lose with Meta | BEUC https://www.beuc.eu/choose-to-Lose-with-Meta

2023年12月01日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

