2023年10月04日 10時50分 ソフトウェア

月額2000円程度で広告なしのInstagramやFacebookアプリが使えるようになる可能性



FacebookやInstagramといったSNSアプリを展開しているMetaは、欧州連合(EU)の政策執行機関である欧州委員会(EC)から、同社の広告サービスが競争をゆがめていると警告されています。このようなECからの圧力に対応するため、Metaは月額14ドル(約2080円)の有料版Facebook・Instagramアプリを計画しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



EUの規制当局からの圧力を受け、MetaがEU圏内のユーザー向けに有料版の広告のないFacebookアプリやInstagramアプリの開発を検討していることが、2023年9月初旬に報じられました。



ウォール・ストリート・ジャーナルの最新の報道によると、MetaはFacebookあるいはInstagramの広告なし版アプリの開発を計画しているそうです。デスクトップアプリ版では月額6~10ドル(約900~1500円)程度で利用できるようになり、モバイルアプリ版では月額14ドル程度で利用可能になる模様。



報道によると、Metaの広告なしの有料版アプリ開発計画は「Subscription No Ads(SNA:広告なしサブスクリプション)」と呼ばれており、すでにEUのプライバシー規制当局と情報の共有が行われているそうです。ただし、記事作成時点では何も決まっておらず、正式展開前に何かしらのフィードバックを取得し、いくつかの問題を解決する必要があるとのこと。





海外メディアのMashableがこの報道についてMetaに確認したところ、広報担当者から「Metaはパーソナライズされた広告によってサポートされる無料サービスの価値を信じていますが、進化する規制要件を順守するための選択肢を模索しています」という返答を得ています。ただし、Metaの広報担当者はSNAの存在については肯定も否定していません。



ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ユーザーにはInstagramとFacebookの無料版(通常版)を使用する選択肢は残る模様。ただし、無料版を使用する場合は広告が表示されるのを我慢する必要があります。一方、有料版のユーザーはInstagramとFacebookを広告なしで利用できるため、パーソナライズ広告を展開するための「煩わしいトラッキング」から解放されることとなります。



Metaが広告なしの有料版アプリを計画している理由は、EU一般データ保護規則(GDPR)に適応するための一環です。Metaが実際に広告なしの有料版アプリを実際にリリースするのか、いつ頃リリースすることになるのかなどは不明です。ただし、プライバシーへの懸念と煩わしい広告から逃れられるということで、「広告なしの有料版がかなり人気になることは明らか」とMashableは報じています。