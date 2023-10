2023年10月31日 10時31分 ネットサービス

FacebookとInstagramの広告を消せる月額1500円超えの有料プランが発表される



FacebookとInstagram両方の広告を削除できる有料プランがMetaによって発表されました。有料プランは2023年11月からヨーロッパで提供開始される予定で、価格は月額9.99ユーロ(約1580円)です。



FacebookやInstagramではタイムライン内にフォローしているユーザーとは関係ない広告が挿入されます。両SNSの運営企業であるMetaは広告によって収益を得ており、Metaは「ユーザーの興味関心と一致する広告」をタイムライン上に表示して広告による収益を最大化するためにユーザーの情報を収集および分析しています。



Metaはユーザーの情報を分析するために収集した情報をアメリカのサーバーに送信していたのですが、ヨーロッパではMetaによる個人情報のアメリカへの送信が「EU一般データ保護規則(GDPR)」に違反するのではないかという議論が進んでおり、2023年5月にはEU当局がMetaに12億ユーロ(約190億円)の罰金を科しました。



GDPRではユーザーの情報を保存したり利用したりする際にユーザーの同意を求めることが義務付けられています。このため、Metaは2023年8月からヨーロッパで「ユーザーの同意を求めるモデル」を導入したとのこと。さらに、ヨーロッパのユーザーの選択肢を広げる施策として、2023年11月から有料の広告削除プランを導入することが発表されました。



広告削除プランの価格はウェブアプリを介して加入する場合は月額9.99ユーロ(約1580円)で、iOSアプリやAndroidアプリを介して加入する場合は月額12.99ユーロ(約2060円)です。広告削除プランは1回の購入でFacebookとInstagram両方のアカウントに適用され、2024年3月1日以降は1アカウント追加するごとにウェブアプリで月額6ユーロ(約950円)、スマートフォンアプリで月額8ユーロ(約1270円)の追加料金が発生する予定です。



なお、ヨーロッパ以外の地域でも広告削除プランを提供するか否かは明らかになっていません。