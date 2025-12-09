2025年12月09日 08時00分 ソフトウェア

AV1コーデックの次世代規格「AV2」は2025年内リリース予定、一体どのような感じになるのか？



フリーでオープンなコーデックの開発を目指すAlliance for Open Media(AOMedia)は、AV1の後継となる次世代の動画圧縮規格「AV2」の仕様を2025年末までに公開する予定です。AV2の開発は2020年から開始され、Apple・Google・Netflix・Meta・Intel・NVIDIA・Samsung・Alibabaなどの主要企業が協力して進められてきました。AV2の最大の目標は、前世代のAV1と比較して、見た目の画質を維持したままデータ通信量を40％削減することです。



AOMedia Announces Year-End Launch of Next Generation Video Codec AV2 on 10th Anniversary | Alliance for Open Media

https://aomedia.org/press%20releases/AOMedia-Announces-Year-End-Launch-of-Next-Generation-Video-Codec-AV2-on-10th-Anniversary/



以下のムービーで約12分30秒くらいから、AV2についての解説があります。



The Future of Innovation is Open Webinar 2025 - YouTube





GoogleのDebargha Mukherjee氏は、次世代規格であるAV2を開発・検証するための実験用ソフトウェア「AOMedia Video Model(AVM)」を4カ月ごとに更新していると報告。記事作成時点で最新となるバージョン11を示し、「前世代のAV1と比較して同等の知覚品質でありながら帯域幅を40%削減する」という目標は現実のものとなりつつあると論じました。



AV2は記事作成時点で、数学的な画質評価指標であるPSNRにおいて約28％から30％、より人間の見た目に近い評価指標であるVMAFにおいては約32.6％のデータ削減を達成しているとMukerjee氏は述べています。これは、AV2が当初の目標通り、AV1から大幅な性能向上を実現していることを客観的な数値として裏付けるものです。





Mukerjee氏によれば、AV2の技術的な基盤は、完全なAIコーデックではなく、従来の技術にAI(データ駆動型)ツールを組み込んだ「ハイブリッドコーデック」のアプローチを採用しているとのこと。これは再生時の負荷を現実的な範囲に留めるためであり、デコーダーの複雑さやチップ面積がAV1の2倍を超えないように厳格に設計されているそうです。その制約の中で計算量やメモリ帯域幅を最小化しつつ、処理能力を最大化する工夫が凝らされているとMukerjee氏は述べています。



具体的な映像処理技術としては、画像の分割や変換技術がより柔軟になったほか、動き予測においてオプティカルフローなどを活用した高度なモードが導入されました。



特に、画質の最終調整を行うループ内フィルターが完全に刷新されるとのこと。AV2では、学習済みモデルと従来のフィルターを組み合わせた手法や、完全にデータ駆動型の「Guided Detail Filter」といった新技術が採用され、細部の表現力が向上。こうした技術革新により、PC画面やゲーム映像などのスクリーンコンテンツに対しては、実写映像を上回る圧縮効率の発揮が期待されています。



また、映像フォーマットとしての柔軟性も強化されています。初期リリース段階から、一般的な4:2:0フォーマットに加え、業務用や高品質な用途で求められる4:2:2や4:4:4といった拡張クロマフォーマットへの対応が予定されています。





さらに、複数の映像を1つのストリームとして扱うマルチストリーム機能や、没入型映像への対応を見据えた構文が盛り込まれており、単なる圧縮率の向上だけでなく、将来的な多様なユースケースを支える基盤技術として進化を遂げているとMukerjee氏は報告しました。

