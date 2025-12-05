2025年12月05日 13時05分 ネットサービス

Netflixのストリーミング視聴の約30％が自ら開発に携わったコーデック「AV1」で行われていることが判明



動画ストリーミングサービス大手のNetflixが、コンテンツのストリーミング視聴時間の約30％がオープンかつロイヤリティフリーな動画圧縮コーデック「AV1」で行われているとブログで報告しました。



カメラで撮影されたRAW動画はファイルサイズが非常に大きいため、動画データを保存したり送信したりするためには、RAW動画のデータ量を圧縮するように変換する必要があります。動画のデータ変換を「エンコード」と呼び、エンコードを行うためのソフトウェアが「コーデック」です。



Netflixは2007年にストリーミング事業へ参入して以来、ストリーミング用のコーデックとして主にH.264を使用してきました。しかし、やがて最新のオープンコーデックはNetflixだけでなく、マルチメディア業界全体にメリットをもたらすとすぐに認識したとのこと。



2015年、NetflixはGoogleやAmazonといったその他の業界リーダーとともに、オープンでロイヤリティフリーなストリーミング向けコーデックの開発を目的とした非営利団体・Alliance for Open Media(AOMedia)を設立。次世代の圧縮コーデックとしてAV1の開発プロジェクトを推進し、2018年にAV1は正式リリースされました。



2020年2月にはAndroidでのAV1サポートを開始し、これが成功を収めたことでNetflixストリーミングにおけるAV1の価値が証明されました。その後はスマートテレビのメーカーやSoCベンダーと緊密に連携し、これらのデバイスの認証取得に努め、適合性とパフォーマンスの両立を実現。2021年後半にはテレビデバイスへのAV1ストリーミングが可能になりました。



さらに2022年にはウェブブラウザへのAV1ストリーミングを拡大し、2023年にはAppleのM3およびA17 ProチップにAV1ハードウェアサポートが導入され、Appleデバイスもサポート対象となったとのこと。





AV1ハードウェアサポートを搭載するデバイスの出荷が増えるに伴い、AV1の恩恵を受けるNetflixユーザーの数も確実に増大していきました。記事作成時点では、Netflixのストリーミングに占めるAV1の割合は約30％に達し、2番目に多く利用されているコーデックとなっているだけでなく、間もなく1位に躍り出る勢いだそうです。



NetflixはAV1を採用することのメリットについて、「AV1の優れた圧縮効率により、より少ないデータ量でこれらの体験を提供できるようになり、高品質なストリーミングをよりアクセスしやすく、信頼性の高いものにしています」「Netflixのストリーミング配信は、世界のインターネットトラフィックの大きな割合を占めています。AV1はより効率的なコーデックであるため、ストリーミングのサイズが小さく、画質も向上します。ストリーミング配信の大部分をAV1に移行することで、インターネット帯域幅の消費量を削減し、Netflixとパートナー企業のシステムおよびネットワーク負荷を軽減します」と述べています。



NetflixはAV1の開発から現在に至るまでの道筋を、以下のインフォグラフィックにまとめています。





このニュースはソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題になっています。



